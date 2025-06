TVE prepara su propio 'Pekín express' con celebrities y sin móviles en plena aventura por América Latina

TVE ha comenzado la producción de su particular 'Pekín express', un formato de aventuras que pone al límite a sus participantes: sin móviles, sin GPS y sin vuelos. Se trata de la adaptación española de 'Race Across The World', un reality británico de éxito que combina competición, viajes y supervivencia.

En este nuevo programa, producido junto a Zeppelin (Banijay Iberia), varias parejas formadas por un personaje conocido y un acompañante de confianza deberán atravesar América Latina por tierra o mar, con un presupuesto muy limitado. El dinero disponible será el equivalente al coste de un billete de avión entre el punto de salida y el de llegada. No podrán usar teléfonos ni dispositivos electrónicos, por lo que toda decisión dependerá de su intuición, estrategia y capacidad para relacionarse.

El recorrido estará dividido por etapas y en cada episodio se revelará un nuevo destino intermedio al que deben llegar lo antes posible. El orden de llegada determinará el de salida en la siguiente etapa, respetando los tiempos reales entre los equipos. Si se quedan sin dinero, podrán trabajar temporalmente para seguir avanzando.

Aunque recuerda inevitablemente al mítico 'Pekín express', que emitieron Antena 3, Cuatro, laSexta y recientemente Max, 'Race Across The World' cuenta con una gran diferencia, que es el dinero que pueden usar para ir de un lugar a otro. Mientras aquí tienen una cantidad más elevada, en 'Pekín express' solo contaban con un euro por persona y día para conseguir comida, mientras que el transporte y el hospedaje debía ser gratuito.