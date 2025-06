El joven vigués que arrasa en 'La Voz Kids': «He flipado contigo»

Miguel Fernández tiene solo 14 años, pero su talento ya lo ha llevado a cumplir un sueño: pasar la primera fase de 'La Voz Kids'. No es la primera vez que contamos con representación gallega en el concurso de talentos para jóvenes, que estrenó temporada en Antena 3 el pasado mayo.

El joven, natural de Vigo, sorprendió con su gran voz interpretando el tema 'I See Red’, de Everybody Loves An Outlaw; una canción que requiere una voz potente y con carácter. Pero eso no fue un problema para Fernández, que imprimió actitud a su actuación.

Su audición consiguió que todos los coaches girasen sus sillas para incluirlo en su equipo, con excepción de David Bisbal. El cantante almeriense ya había completado su equipo en las anteriores audiciones, pero no dudó en felicitar al gallego diciendo que había llegado al escenario «timidísimo», pero que toda esa timidez desapareció al empezar a cantar.

Tres coaches pidiendo su voz

Después de que Bisbal alabase la actuación de Miguel, el resto de coaches empezaron a intentar convencerlo de que se uniese a sus equipos. La primera en intervenir fue Lola Índigo: «Te sales de la norma», le aseguró al chico.

El siguiente en intervenir fue Manuel Turizo. El artista urbano quedó maravillado con el tono y «el metal» de la voz del vigués, al que le dijo: «Tienes un don muy bonito».

El último turno fue para Edurne. La cantante aseguró: «He flipado contigo». Tras lo que siguió intentando convencer al chico para que la eligiese a ella, afirmando que «alguien como tú lo necesito en mi equipo».

Finalmente, Miguel se decantó por el equipo de Lola Índigo sin dudarlo demasiado, convencido por las palabras de la cantante y exconcursante de Operación Triunfo.