Todos los estrenos de Netflix de junio

El desenlace de uno de los grandes fenómenos mundiales de Netflix, 'El juego del calamar', destaca entre los estrenos de series y películas del gigante del 'streaming' para el mes de junio. Además, llega la heredera de 'Élite', 'Olympo', una nueva ficción del creador de 'Dawson crece', 'Aguas turbias', y un 'thriller' protagonizado por Antonio Resines, 'Mikaela'.

'Mikaela' Día 6. Película 'Thriller' dirigido por un experto en el género, Daniel Calparsoro. En medio de una tormenta de nieve sin precedentes en España, que recuerda a 'Filomena', un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado. Un policía cascarrabias en horas bajas (Antonio Resines) y una joven tratarán de frustar los planes de la banda en una persecución a contrarreloj en medio del temporal.

'Aguas turbias' Día 19. Serie La familia Buckley lleva décadas al mando de Havenport, en Carolina del Norte (EEUU). Pero cuando el patriarca (Holt McCallany) sufre dos infartos, su imperio pesquero comienza a tambalearse. Su esposa Belle (Maria Bello) y su hijo Cane (Jake Weary) emprenden nuevos caminos para mantener a flote el negocio familiar. Inspirada en hechos reales, está creada por Kevin Williamson, artífice de éxitos como 'Dawson crece', 'The Vampire Diaries', 'Scream' y 'Sé lo que hicisteis el último verano'.

'Olympo' Día 20. Serie Netflix sigue buscando un nuevo fenómeno adolescente al estilo de 'Élite'. Pero en esta serie los chicos no están en el instituto, sino en un centro de alto rendimiento para deportistas de primer nivel. Como Amaia, la capitana del equipo nacional de natación sincronizada, que cuando su mejor amiga la supera por primera vez comienza a darse cuenta de que algunas atletas están mejorando las marcas de forma inexplicable. El reparto está encabezado por Clara Galle, Nira Osahia, Agustín Della Corte, Nuno Gallego, María Romanillos, Martí Cordero, Juan Perales, Andy Duato y Najwa Khliwa.

'El juego del calamar' Día 27. Serie. Temporada 3 Última entrega de uno de los grandes fenómenos internacionales de Netflix. Después de la frustrada rebelión, Gi-hun (Lee Jung-jae) sigue empeñado en poner punto y final al juego mortal, aunque el Líder (Lee Byung-hun) se lo vuelve a poner difícil. ¿Podrá finalmente vengarse por todos los que no pudieron salir de allí con vida?

Películas

'Misión imposible: fallout'. Día 1. Cuando una peligrosa misión sale mal, Ethan (Tom Cruise) y su equipo aúnan esfuerzos con la CIA para salvar al mundo de un desastre nuclear.

'Misión imposible: protocolo fantasma'. Día 1. Ethan y su equipo deben demostrar su inocencia cuando les acusan de bombardear el Kremlin.

'Harta'. Día 6. Una madre soltera se ve obligada a tomar decisiones desesperadas.

'KO'. Día 6. Tres años después de matar a su oponente en un combate de MMA, Bastien recibe la visita de la viuda de ese hombre pidiéndole ayuda: su hijo adolescente ha desaparecido en los conflictivos barrios del norte de Marsella.

'Nuestros tiempos'. Día 11. El avance científico de los esposos Nora y Héctor les permite viajar en el tiempo de 1966 a 2025. Mientras ella se adapta de maravilla, él no tanto.

'Las guerreras del K-pop'. Día 20. Animación. Las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan su identidad secreta como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural incesante.

'Semidulce 2'. Día 20. Una pareja se ve metida en un aprieto cuando una propuesta laboral para una marca de bebés les obliga a fingir que son los padres perfectos.

Series

'Sara, la mujer en las sombras'. Día 3. La sospechosa muerte de su hijo obliga a una antigua agente secreta a volver a la acción.

'El ADN del delito'. Día 4. Una unidad de élite de la Policía Federal Brasileña se enfrenta a una despiadada banda criminal en una mortal batalla de ingenio.

'La primera vez'. Día 4. Temporada 3.

'Ginny y Georgia'. Día 5. Temporada 3. La detención de Georgia el día de su boda arruina el final de cuento de hadas con el que siempre había soñado y convierte a las Miller en el centro de todas las miradas.

'Sobre ruedas'. Día 5. Temporada 2. El nervioso y poco cualificado heredero de un taller intenta llevar a buen puerto el negocio de su padre a pesar de los constantes problemas que le ocasiona su primo.

'Barracuda Queen'. Día 5. Temporada 2. Lollo vuelve a Estocolmo tras finalizar sus estudios en París.

'Los supervivientes'. Día 6. La vida de Kieran cambió para siempre cuando dos personas se ahogaron y una joven desapareció en Evelyn Bay, su pueblo natal. Quince años después, el cuerpo de una mujer aparece en la playa y la tragedia golpea de nuevo al pueblo.

'Sin piedad para nadie'. Día 6. Tras cortar lazos con su banda, un antiguo gánster vuelve para descubrir la verdad de la muerte de su hermano.

'Fubar'. Día 12. Temporada 2

'Rana Naidu'. Día 13. Temporada 2

'Los Reyes de Johannesburgo'. Día 13. Temporada 3.

'Kaulitz y Kaulitz'. Día 17. Temporada 2.

'Rosario Tijeras'. Día 18. Temporada 4

Documentales y 'realities'

'Shaquille O'Neal. La jugada maestra de Reebok'. Día 4.

'Fiasco total: la tragedia del Festival Astroworld'. Día 10. Documental. El 5 de noviembre de 2021, Travis Scott se subió al escenario para actuar en el festival Astroworld. Pero la noche acabó en catástrofe, con 10 fallecidos.

'El caso Air Cocaine. Traficantes de altura'. Día 11. Documental sobre la aparición de 700 kilos de cocaína en un un jet privado en el aeropuerto de Punta Cana (República Dominicana).

'Titan: el desastre de Oceangate'. Día 11. Documental sobre la tragedia del submarino de 2023 del 'Titan' hacia los restos del 'Titanic'.

'Jugando con fuego: España'. Día 13. Versión española del 'reality' 'Too Hot to Handle'. Diez concursantes creen han sido seleccionados para participar en un 'reality' falso llamado 'Maestros de la seducción', presentado por Alba Carrillo. Pero sus vidas están a punto de cambiar cuando conozcan a Lana, una asistente virtual a la que no se le escapará ni un solo detalle. Tendrán que renunciar a toda muestra afectiva que pueda surgir entre ellos en un espacio paradisiaco.

'Fiasco total: el alcalde del caos'. Día 17. En las elecciones a la alcaldía de Toronto de 2010, Rob Ford, una persona ajena a la política, sorprende a todos al anunciar su candidatura. La prensa y sus rivales no lo toman en serio, pero consigue una insólita y aplastante victoria.

'Yolanthe'. Día 18. 'Reality' neerlandés en el que la actriz Yolanthe Cabau comienza una nueva vida en Los Ángeles con su hijo, Xess Xava, que tuvo con el exfutbolista Wesley Sneijder.

'Comida para Phil'. Día 18. Temporada 8. Docureality.

'America's sweethearts: las cheerleades de los Dallas Cowboys'. Día 18.

'Torre Grenfell: el incendio al descubierto'. Día 20. Documental sobre el incendio en un bloque de pisos de Londres.

'Fiasco total: el crucero de la caca'. Día 24. Un crucero de lujo entre Galveston (Tejas) y Cozumel (México) se convierte en una pesadilla cuando un incendio en la sala de máquinas destruye la instalación eléctrica y el barco queda a la deriva sin energía para la propulsión, la refrigeración, la luz, el aire acondicionado y las cisternas de los lavabos.