'La Promesa', a punto de descubrir al asesino de Jana cuando TVE vuelve a cambiar su horario

'La Promesa' sigue centrada en descubrir la identidad del asesino de Jana y todas las sospechas apuntan a Jacobo. Es lo que veremos la próxima semana en la serie de TVE, que vuelve a modificar su horario para dar más espacio al primer tramo de 'La Familia de la tele'. De esta manera, el serial empezará a las 18:20 horas, después de 'Valle Salvaje' y unos 40 minutos más tarde que el 5 de mayo cuando comenzó el programa de María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. A continuación, repasamos detalladamente el avance de los próximos episodios de la serie.

Lunes: Capítulo 602

Manuel llama al cuartelillo de Valverde de la Jara y se extraña de lo que escucha, así que decide poner el caso del robo a Toño en manos del sargento Burdina. Lisandro sigue molestando a Curro. Adriano cree reconocer al duque de Carvajal y Cifuentes y recuerda que hacía negocios no muy limpios con el conde de Monteverde. Lope le regala a Vera la pulsera de esmeraldas de joyerías Llop y esta le interroga para descubrir de dónde la ha sacado. Mientras, Emilia y Rómulo cada vez son más cercanos. ¿Lograrán dejar a un lado el pasado?

Leocadia intenta hacerse con el control del palacio y para eso droga a Eugenia. Además, María Fernández se cuela en la habitación del sacerdote y encuentra la carta de amonestación que le envió el obispado. ¿Qué hará con esa información? Curro sigue sospechando de Jacobo y le cuenta a Pía que cree que ha encontrado el supuesto móvil que lo acusa como el asesino de su hermana Jana.

Martes: Capítulo 603

Curro acude a Manuel para arrojar algo de luz sobre la relación entre Jacobo y Esteban Monteclaro. Aunque lo que descubrirá no es lo que esperaba. Quien sigue esperando que Santos vuelva es Ricardo. El mayordomo comparte con Pía el dolor que le causa la ausencia de su hijo. ¿Volverá? La ausencia de cordura es lo que Leocadia y Lorenzo buscan que Eugenia sufra, y no escatimarán en medios para conseguirlo. No es nueva para Jacobo la animadversión que siente Martina hacia Lisandro, pero ahonda aún más en los sentimientos de su prometida. Leocadia busca una supuesta alianza entre los Luján y el duque de Carvajal y Cifuentes… a través de los bebés de Catalina. ¿Cuál es su plan?

Miércoles: Capítulo 604

Petra y Rómulo se preocupan por Eugenia, que ha atacado al capitán de la Mata. María Fernández nota que la hermana de Cruz parece confundida, pero Leocadia la invita a dar un paseo por el pueblo. La doncella más dicharachera del palacio sigue preocupada por Samuel y le dice que está convencida de que fue Petra quien le delató ante el obispado. Rómulo y Emilia parece que han solucionado sus diferencias e, inesperadamente, se acercan más que nunca.

Vera le dice a Lope que la pulsera que le regaló es falsa. El cocinero no puede creerlo... Adriano escucha a Petra y a las cocineras hablando de él a sus espaldas y tiene un enfrentamiento con Lisandro. Curro le dice a Pía que ya sabe quién mató a su hermana. ¿De quién se trata? ¿Estará en lo cierto? El sargento Burdina informa a Manuel de que ha investigado lo que le dijo Toño y ha descubierto que… ¡todo es mentira!

Jueves: Capítulo 605

Eugenia logra liberarse de los planes de Leocadia y Lorenzo para volverla loca. La revelación del sargento Burdina ha dejado helado a Manuel, que decidirá seguir una estrategia inesperada con Toño. Inesperado era que las esmeraldas de joyerías Llop fueran falsas, por lo que Curro y Lope se verán de nuevo en un callejón sin salida. Por otro lado, los compañeros de Petra no terminan de creerse su cambio de personalidad. Increíble será lo que Alonso exija de parte de Adriano cuando se entere del último encontronazo del muchacho con el Duque de Carvajal y Cifuentes.

Viernes: Capítulo 606

Presionado por Leocadia, Alonso intenta convencer a Catalina y a Adriano para que acepten al duque de Carvajal y Cifuentes como padrino de sus hijos, apartando los desplantes que el hombre ha podido hacer al joven padre. Los intentos de Manuel para que Toño confiese su engaño no dan su fruto y tiene que ser él mismo quien se lo diga a la cara. ¿Dará las explicaciones pertinentes? Eugenia, abrumada por los últimos episodios de olvido, empieza a estar tocada, situación que fomenta Leocadia utilizando a los hijos de Catalina.

Petra comienza a organizar el bautizo de los recién nacidos y se encuentra con la actitud hostil de María Fernández. La doncella muestra su preocupación a Samuel por su excomulgación, pero el sacerdote cree que no es preocupante. Tras el acercamiento de Rómulo y Emilia, la enfermera anuncia al mayordomo su próxima marcha de La Promesa, sin haberle confesado toda la verdad sobre su vida.