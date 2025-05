José Manuel Parada conquista a Ana Santos con el mismo chuletón gallego que enamoró a Eva Longoria: "Espectacular"

El comunicador José Manuel Parada y la actriz Ana Santos protagonizaron anoche un nuevo episodio de 'A Miña Gran Cidade' en la TVG. En él, la ciudad de Lugo acogió un divertido encuentro entre dos figuras queridas por el público gallego.

Parada ejerció de anfitrión con una propuesta de experiencias que no dejó indiferente a su invitada, natural de Mazaricos y conocida por su papel de Pitusa en 'Mareas Vivas'.

La primera ciudad gallega

La química entre ambos se hizo evidente desde los primeros minutos. Santos sorprendió al anfitrión al hablar de su trabajo en el doblaje: "Ti puxeches a voz á Abella Maia?", preguntoulle Parada, asombrado. Lala de los 'Teletubbies', Morticia Addams o la propia Abeja Malla fueron algunas de las voces que la actriz hizo en suyas en los años 80. "Antes de Mareas Vivas nunca saíra na televisión. Foi un antes e un despois, algo apoteósico", confesó. De hecho, Santos dice estar muy acostumbrada a que la gente la reconozca por el personaje: "No sitio onde vivo a xente chámame Pitusa".

José Manuel Parada enseña Lugo a Ana Santos / CEDIDA

La jornada arrancó con una visita a la muralla de Lugo, donde Parada sorprendió a su invitada con una recreación histórica en vivo de soldados romanos y mercaderes de época. "Nunca estivera no Arde Lucus, e gustoume velos!", exclamó Ana. Desde allí se desplazaron hasta A Domus do Mitreo, donde pudieron ver cómo eran las casas de la élite romana lucense hace dos mil años. El presentador repetía orgulloso que: "Lugo é a primeira cidade galega".

La “última prostituta” de A Tinería

La segunda experiencia les llevó al barrio de A Tinería, antigua zona roja de la ciudad. Allí, Parada compartió sus recuerdos de los paseos que daba con Conchita Teijeiro, una gran amiga que lo animó a llevar su programa de radio a Lugo en los años 80. Fue en ese escenario en el que revivió una de las anécdotas más inesperadas del día: el encuentro con una de las últimas trabajadoras sexuales del barrio. “Eu son a última prostituta que queda aquí. Botaron a todas, pero eu quedo ata o final”, recordó.

La polémica con Chelo García Cortés

José Manuel Parada y Ana Santos toman café en Lugo / CEDIDA

Pero la visita a A Tinería, también trajo momentos incómodos. Ana le preguntó directamente a Parada por su relación con Chelo García Cortés. Su respuesta fue rotunda: "Dese tema non", dijo, visiblemente molesto. "Todo o mundo está co tema Bárbara Rey, Chelo… é un pesadelo para min". Y añadió: "Contan historias que non son como eu as vivín. Agora lévase a televisión de picar a xente, a min gústame a televisión do amor".

Por momentos, pareció que la continuidad del programa pendía de un hilo. Tras la mediación de la presentadora Noelia Rey y el talante conciliador de Santo, todo regresó a la calma con una buena dosis de afecto y retranca.

Eva Longoria, enamorada del chuletón lucense

La comida ayudó a reconducir el ambiente. En el restaurante España, el más antiguo de la ciudad, Parada y Santos charlaron con los hermanos Héctor y Paco sobre la visita de la actriz Eva Longoria, quien quedara alucinada con el chuletón boi da casa. "Para comer, Lugo!", proclamó Parada. Ana, por su parte, no quiso irse sin probar el plato estrella, que calificó como "espectacular".

Durante sus viaje en la furgoneta del programa, Parada recordó sus recuerdos de infancia: "Na aldea tiña que coidar das vacas, as ovellas e os porcos", algo que pilló por sorpresa a la actriz. Es más, Parada hizo memoria y recordó incluso el día en el que el agua corriente y la luz llegaron a su aldea: "Eu lembro ir co candil de carburo, teño moitos anos", comentó entre risas.

Lugo es Breogán

José Manuel Parada y Ana Santos en el templo del Breogán / CEDIDA

Como última experiencia, visitaron el templo del Breogán. Allí, junto a Salva Arco -director general del club. probaron suerte con la canasta. "Lugo non é unha cidade de baloncesto, é unha cidade do Breogán", aseguró Arco.

Ya en el tiempo de descuento, tras rogarle a Noelia Rey unos minutos de cortesía, el anfitrión quiso rendir homenaje a su amiga Conchita Teijeiro y llevar a Santos a ASPNAIS -Asociación de patres o tutores de personas con discapacidad intelectual de Lugo-, donde Teijeiro hizo una gran labor durante décadas, antes de retirarse.

Parada le entregó un regalo muy especial a su invitada: un plato de madera hecho por los jóvenes de ASPNAIS. "Conchita, miña vida, quérote e querereite sempre", se despidió emocionado Parada, besando la estatua en honor de su amiga.

Al finalizar el programa, Ana Santos tenía que tomar una decisión, pero, a pesar de sus dudas iniciales, decidió quedarse en Lugo: "Gustoume moito a compañía de Parada. E como Parada está en Lugo, se quero pasear con el terá que ser aquí". La aventura dejó, además, una promesa sobre la mesa: una segunda parte en Mazaricos.