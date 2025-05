Bombazo en 'De viernes': A Jeimy Báez se le escapa que Yulen Pereira es el padre de su bebé

'De viernes' entrevistó anoche a Jeimy Báez después de que 'Fiesta' abordara la noticia de que la joven estaba embarazada. La expareja de Carlo Costanzia llegaba al plató de Telecinco para aclarar cómo se encontraba en su primera etapa de embarazo, pero acabó desvelando sin querer la identidad del padre del bebé.

"Me enteré a los 20 días de estar concursando en 'GH DÚO'. Dentro de la casa. Fue porque me encontraba mal y pensaba que era la ansiedad y los nervios porque nunca había concursado en algo así. Pero después empezaron las náuseas y al final pedí una prueba. Hicimos la broma para Marieta y luego pedí un test para mí, la sorpresa es que me dio positivo a mí", relata la joven.

"Fue un shock cuando me enteré, me puse a llorar. Recuerdo que me dijeron que 'no es un tumor, es un bebé'. Nunca se lo dije a nadie dentro de la casa, la primera persona a la que se lo dije fue a mi madre, también se lo dije al padre, pero no sé cómo ha reaccionado su familia. Estoy de 22 semanas, es un niño", dijo emocionada.

Fue entonces cuando los colaboradores del programa intentaron averiguar la identidad del padre, mientras Jeimy mantenía la decisión de no confirmar ni desmentir posibles nombres, hasta que lo hizo sin darse cuenta.

"¿Podría creer él (Yulen Pereira) que es de otro?", le preguntaba Ángela Portero. "Si lo cree, me sorprendería porque sabe muy bien cómo pasaron las cosas". "Lo acabas de confirmar", interrumpían los colaboradores mientras el público arrancaba a aplaudir y a la invitada se le escapa una sonrisa nerviosa.