RTVE menciona los ataques a Gaza durante la presentación de Israel en Eurovisión: "Más de 15.000 niños asesinados"

La segunda semifinal de Eurovisión 2025, celebrada este jueves en Basilea, ha vuelto a estar marcada por la controversia. En especial, por la participación de Israel en el certamen, representado este año por Yuval Raphael con el tema 'New Day Will Rise'. Pero esta vez no han sido solo los abucheos del público o las expulsiones del ensayo lo que ha generado debate, sino también la propia cobertura de RTVE.

Tony Aguilar y Julia Varela, comentaristas habituales del festival en Televisión Española, sorprendieron al introducir la actuación con una reflexión sobre el conflicto en Gaza. Tras ofrecer algunos datos sobre la artista, Aguilar afirmaba: "Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el Festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, y entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según la Organización de Naciones Unidas".

A continuación, Varela reforzaba el mensaje: "Esto no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, acorde a la vocación integradora y pacífica del Festival de Eurovisión". Ambos cerraban su intervención destacando que la canción israelí se interpreta en francés y hebreo.

El momento no pasó desapercibido, tanto por su contundencia como por el contexto en el que se produjo: apenas unos segundos antes de una de las actuaciones más controvertidas de esta edición. RTVE, que ya había remitido una carta a la Unión Europea de Radiodifusión solicitando abrir un debate sobre la participación de Israel, reafirma así su postura en directo, ante millones de espectadores.

Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, realizó una actuación técnicamente impecable, aunque marcada por la tensión. Y pese a los intentos por minimizar el ruido ambiente, se colaron en los minutos finales algunos abucheos desde el público. Un reflejo de la división que sigue generando la presencia del país hebreo en el festival.