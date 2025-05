Vicente Vallés defiende a Pedro Sánchez de un diputado del Partido Popular: "Nunca dijo eso"

Vicente Vallés ha sorprendido a los espectadores de 'Antena 3 Noticias' al corregir en directo una afirmación errónea vertida por un diputado del Partido Popular sobre el presidente del Gobierno. Conocido por su tono crítico con Pedro Sánchez, el periodista ha salido en su defensa tras unas declaraciones de Pedro Navarro, parlamentario del PP, durante el debate sobre el supuesto ciberataque a la red eléctrica que supuso un apagón en España y Portugal el pasado mes de abril.

"El Gobierno confirma que no hubo ciberataque. Ya sabemos lo que no pasó. Ahora falta que se informe de lo que sí pasó", comenzaba Vallés su intervención. A continuación, apuntaba con ironía que "un diputado del PP ha creado su propia realidad alternativa y ha puesto en boca del presidente Sánchez cosas que el presidente Sánchez nunca ha dicho".

El informativo emitía entonces el fragmento del discurso de Pedro Navarro: "Hoy ha dicho: 'No hay indicios de hackeo. Frente a los que lo tenían claro desde el principio, no hay hackeo'. Pero si fue Pedro Sánchez, señora Ministra, el que habló de un hacker ruso. Al día siguiente, Pedro Sánchez seguía hablando de un hacker ruso. Por lo tanto, evidentemente, lo que usted está diciendo es que quien no tenía razón era el presidente del gobierno".

Acto seguido, Vicente Vallés, con su habitual tono serio, zanjaba la cuestión: "El presidente Pedro Sánchez nunca habló de un hacker ruso", dejando en evidencia la acusación del diputado y marcando un inesperado punto a favor del líder socialista. Una intervención que ha generado sorpresa por la habitual línea crítica del periodista hacia Moncloa.