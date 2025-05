Esta es la lista de los representantes y de las canciones de Eurovisión 2025

Cuenta atrás para la gran cita musical del año en Europa. El Festival de Eurovisión ya calienta motores a apenas 24 horas de la primera semifinal, que se disputa el martes. La segunda está programada para el jueves, mientras que la gran final empezará el sábado a las 21:00 horas, en horario peninsular español. Un año más, RTVE tiene los derechos de su emisión en España.

A falta de saber el resultado de las dos rondas previas, de lo que no hay duda es de que habrá cinco países que sí o sí intentarán hacerse con el Micrófono de Cristal el sábado. Son el llamado 'big five', los que cuentan con el priviledio de pasar directos a la final: Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Para saber el listado completo de quiénes los acompañarán en el gran escenario instalado en Basilea (Suiza) habrá que esperar hasta bien entrada la noche del jueves.

Estos son los países que participarán en el certamen, los artistas que los representarán y la canción que han escogido:

Albania

Shkodra Elektronike - 'Zjerm'

Alemania

Abor & Tynna - 'Baller'

Armenia

PARG - 'SURVIVOR'

Austria

JJ - 'Wasted love'

Australia

Go-Jo - 'Milkshake Man'

Azerbaiyán

Mamagama - 'Run With U'

Bélgica

Red Sebastian - 'Strobe lights'

Chequia

Adonxs ' Kiss Kiss Goodbye'

Chipre

Theo Evan - ''Shh'

Croacia

Marko Bosnjak - 'Poison Cake'

Dinamarca

Sissal - 'Hallucination'

Eslovenia

Klemen - 'How Much Time Do We Have Left?'

España

Melody - 'Esa diva'

Estonia

Tommy Cash - 'Espresso Macchiato'

Finlandia

Erika Vikman - 'ICH KOMME'

Francia

Louane - 'maman'

Georgia

Mariam Shengelia - 'Freedom'

Grecia

Klavdia - 'Asteromáta'

Irlanda

EMMY - 'Laika Party'

Islandia

VAEB - 'RÓA'

Israel

Yuval Raphael - 'New day will rise'

Italia

Lucio Corsi - 'Volevo essere un duro'

Letonia

Tautumeitas - 'Bur man laimi'

Lituania

Katarsis - 'Tavo Akys'

Luxemburgo

Laura Thorn - 'La Poupée Monte Le Son'

Malta

Miriana Conte - 'Kant'

Montenegro

Nina Zizic - 'Dobrodošli'

Noruega

Kyle Alessandro - 'Lighter'

Países Bajos

Claude - 'C'est la vie'

Polonia

Justyna Steczkowska - 'GAJA'

Portugal

Napa - 'Deslocado'

Reino Unido

Remember Monday - 'What the hell just happened?'

San Marino

Gabry Ponte - 'Tutta l'Italia'

Serbia

Princ - 'Mila'

Suecia

KAJ - 'Bara bada bastu'

Suiza

Zoë Më - 'Voyage'

Ucrania

Ziferblat - 'Bird of Pray'

