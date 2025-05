'Supervivientes' pierde a uno de sus rivales más fuertes tras elegir entre Manuel y Makoke

La décima gala de 'Supervivientes 2025' vivió una de sus noches más tensas hasta la fecha con una expulsión extremadamente ajustada entre dos destacados concursantes y un concursante obligado a abandonar la playa por motivos de salud.

La noche arrancó con la resolución de una de las expulsiones más reñidas del concurso. Makoke y Manuel se enfrentaban al veredicto de la audiencia tras salvarse previamente Álex. Con un 51% frente a un 49%, Makoke consiguió mantenerse en el reality. "¡No me lo creo! Él es un tío increíble, un pedazo de superviviente", exclamaba, mientras Manuel se despedía emocionado tras haberlo "intentado hacer lo mejor" y entregarse "en cuerpo y alma". Laura Madrueño, presente en la Palapa, también quiso dedicarle unas palabras al recién expulsado: "Nunca te has quejado, nunca has perdido la sonrisa, ha sido un gusto conocerte y gracias por ser tan maravilloso".

Además, la preocupación se instaló en la isla por la salud de Joshua, que tuvo que ser evacuado tras sufrir una preocupante erupción en el cuerpo. Jorge Javier explicó en directo el diagnóstico: "Fue evacuado por presentar un brote de herpes zóster. Aunque se encuentra mejor tras el tratamiento, las nuevas lesiones indican que sigue activo, por lo que permanecerá bajo observación médica hasta que pueda reincorporarse".

La noche terminó anunciando una nueva ronda de nominados con nombres destacados como el jinete Álvaro Muñoz Escassi, la incluencer Nieves Bolós, el diseñador Joshua Velázquez y la periodista Carmen Alcayde.