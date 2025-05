Karlos Arguiñano se pronuncia y pone fecha a su próxima jubilación

Karlos Arguiñano ha sorprendido a su audiencia con una confesión inesperada. Durante la emisión de 'Cocina abierta' este lunes en Antena 3, el chef habló abiertamente sobre su futuro y dejó claro que la jubilación ya no es una idea lejana: “Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: dos, tres, cinco años, no lo sé todavía”. Fiel a su estilo, Arguiñano restó dramatismo al comentario con una de sus bromas: “No estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga”.

A sus 76 años, el cocinero continúa liderando su franja de audiencia y siendo una presencia imprescindible en los hogares españoles. Desde su debut en ETB en 1989, ha pasado por TVE, Telecinco y, desde hace años, Antena 3. Su estilo cercano y espontáneo lo ha convertido en mucho más que un cocinero: es un referente popular.

No es la primera vez que reconoce la presión social para seguir. En entrevistas recientes, ha contado cómo incluso desconocidos le piden que no se retire. “Un albañil se me acercó y me dijo: ‘Karlos, no te puedes jubilar. Estoy aprendiendo contigo’”, recordaba emocionado.

Por el momento, el vasco seguirá vinculado a la cadena de Atresmedia durante más tiempo, formando un tándem perfecto con 'Espejo público' y 'La ruleta de la suerte'. Con estos tres programas, el canal funciona a pleno rendimiento y en muchas ocasiones se convierte en líder de la audiencia.