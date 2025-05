Un "Jesulín" en 'First Dates': el increíble parecido que dejó a su cita con la boca abierta

No todos los días aparece en 'First Dates' alguien que recuerda a una leyenda del papel couché. Pero el programa de Cuatro recibió a Ángel, un sevillano que dejó a todos boquiabiertos por su parecido físico con el mismísimo Jesulín de Ubrique. Incluso él mismo lo reconocía sin tapujos: "Me han dicho que me parezco a él".

Ángel en 'First Dates' / Cuatro

La reacción no se hizo esperar. Daray, su cita de la noche, una joven granadina de 20 años con ganas de encontrar un hombre con valores tradicionales, no pudo evitar la comparación: "Me recuerda con esas orejas a Jesulín, así muy delgado y muy chiquitillo". Sin embargo, el parecido no jugó a su favor.

A pesar de una charla fluida y de compartir sueños similares —ambos desean formar una familia y tener estabilidad—, Daray confesó que no había química. "Es una buena persona, pero su físico no me atrae", explicó al equipo del programa. Ni siquiera su intento de conquistarla en el reservado con una canción improvisada sirvió para dar la vuelta a la cita. "No canta bien", sentenció la granadina con sinceridad.

Finalmente, Daray no quiso repetir la experiencia, pues según explicaba la soltera ante las cámaras, "no tendría una segunda cita. Tenemos cosas en común, pero no me llama la atención. No es lo que esperaba".