'Supervivientes' se salta sus propias normas y comparte esta información del exterior con un concursante

Los enfrentamientos entre los concursantes de 'Supervivientes' siguen aumentando y la convivencia entre los integrantes de 'Playa Furia' y 'Playa Calma' se torna cada día más complicada. Tras una gala llena de discusiones, el pasado domingo la organización del programa decidía dejar de lado las normas del concurso para ofrecer información del exterior a uno de los concursantes de esta edición, Damian.

Mientras que Elena, la pareja de Almacor, ponía rumbo a Honduras para convertirse en el primer familiar que viaja para reencontrarse con uno de los concursantes, Laura Madrueño le entregaba a Damián el pergamino que le iba a cambiar el trascurso de su concurso, pero también su futuro profesional.

Él mismo era el encargado de leer que había logrado convertirse en campeón del mundo y de Europa de Kárate después de que el actual campeón, el turco Ali Sofuoglu, haya sido sancionado por la Federación Mundial de Karate por haberse saltado el artículo 2.4 del reglamento antidopaje. Con esta información Damián Quintero volvía a hacer historia del deporte en nuestro país y se reafirma como leyenda viva del kárate.

Por su parte, 'Playa Misterio' se despedía definitivamente de uno de sus concursantes devolviendo a Ángela Ponce a España y acabando así con su paso por el concurso. "Me siento super afortunada de haber vivido esta experiencia, haberme superado, me voy sabiendo que puedo sobrevivir y habiendo conocido a mis compañeros" reconocía Ángela antes de conocer que era ella la expulsada definitiva. Por su parte, Makoke no podía contener las lágrimas al agradecerle a la audiencia que le haya salvado en esta ocasión.