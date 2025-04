Carmen Borrego denuncia que fue chantajeada por 'Sálvame': "Me dijeron que si no iba al programa, saldrían cosas peores de mi hijo"

'De viernes' consiguió anoche un deseado cara a cara por la prensa del corazón. Pero la noticia bomba llegó en el segundo cara a cara de la noche: el de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera.

Borrego señaló que el gran motivo del enfrentamiento entre ella y su hijo fue 'Sálvame': "En ese momento trabajaba en un programa en que este tipo de cosas eran una auténtica bomba de relojería", dijo para añadir algo que desconocíamos. "Parar eso era muy difícil. El desaparecer en ese momento casi es peor. Si yo desaparecía, iban a hacer mucho más daño".

"Sí, pero no. Yo también estoy ahora en esto y cuando tú no vas, no lo sacan igual. A ti te lo sacan para ver tu reacción. Si tú no vas, ese tema se trata más de soslayo", le respondió su hijo, que se ha convertido en personaje de la cadena tras participar en 'Gran Hermano Dúo 3'.

"Eso es en lo que hacemos ahora, en este momento, en ese programa no era así", dijo la colaboradora para defenderse. "A mí se me dijo que si yo no iba, iban a sacar otras cosas que tenían grabadas que eran peores", desveló apuntando claramente a presiones del programa que producía La fábrica de la tele.

"¿Que tenía que haber consentido que nadie me dijera esto? Pues seguramente no", afirmó la exconcursante de 'Supervivientes'. "Necesitaba que se parara", decía su hijo, que decidió distanciarse de su madre tras ver lo que sucedía cada tarde en el plató de Telecinco.

"José María me pidió que dejara de trabajar, y no que lo dejara de hacer durante unos días, sino que dejara ese programa y que él me pagaba lo que suponía que dejara de trabajar", confirmó Borrego, que sin embargo, debido a las presiones que recibía del programa, decidió no hacerlo. Por último, su hijo quiso aclarar que nunca llegó a "chantajearla de ninguna manera" para que dejara 'Sálvame'