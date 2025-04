Así fue el reencuentro entre Pablo Motos y Karla Sofía Gascón tras su tensa visita a 'El Hormiguero': «No se me ha olvidado»

Karla Sofía Gascón ha reaparecido tras meses en el foco de la polémica y lo ha hecho en 'El Hormiguero'. La actriz regresó al programa de Pablo Motos además de para presentar su libro, para hablar de todo lo ocurrido a raíz de sus tuits.

Además de todo eso, Pablo Motos no quiso pasar por alto el tema de su anterior entrevista en el programa. La tensión entre ambos fue evidente desde el primer momento, pero en esta ocasión, todo parecía más relajada.

«Puedo pedir disculpas por mis formas que no son siempre las más adecuadas, soy un poco bestiaja a la hora de hablar», reconoció la actriz antes de que Pablo Motos le echara en cara su actitud en 'El Hormiguero. «Tu anterior visita aún no se me ha olvidado», espetó.

«Me encontré a Sofía Vergara y le dije es que me veía en 'El hormiguero' y me recordaba a ti», explicó ella recordando también la polémica que se generó tras la visita de la colombiana al espacio en 2024. «Pero con ella se notaba que era todo de broma, contigo no sabía por donde me iba a venir», espetó con sorna el presentador.

«Si quieres ahora nos llevamos bien», propuso entonces el comunicador. «Es una tontería, la gente al final puede decir misa, este señor es un profesional como la copa de un pino, y que ya quisierais vosotros, los que le criticáis, llegar a hacer un programa 19 años», terminó diciendo ella, sellando la paz con el presentador.