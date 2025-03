Marina Rivers se abre y destapa el motivo de su enemistad con Pelayo Díaz tras 'MasterChef'

Marina Rivers guarda un buen recuerdo de su experiencia en 'MasterChef Celebrity', aunque no precisamente de uno de sus compañeros. En su visita a 'Estirando el chicle', la influencer de 22 años ha cargado duramente contra Pelayo Díaz, con quien asegura que tuvo una convivencia complicada.

"Yo creo que le molestaba que yo fuera tan joven. Porque al final estamos en el mismo programa y yo tengo una edad y tú tienes otra. Entonces es como que a lo mejor sentía como que yo estaba irrumpiendo muy pronto en este tipo de programas", explicó Rivers en el programa de Carolina Iglesias y Victoria Martín.

Según la tiktoker, el estilista no encajó bien que ella destacase en el programa por su juventud y frescura: "El programa ha jugado mucho conmigo. 'Venga Marina, dinos una palabra de no sé qué', 'Venga, dinos no sé qué'. Y yo creo que es divertido, ¿sabes? Yo creo que a esta persona le molestó mucho que me dieran ese protagonismo por ser joven. Pues porque él ya no lo es. Y amor, no pasa nada. Todo el mundo cumplimos años".

Con tan solo 22 años, Marina se convirtió en la participante más joven de la historia del formato de famosos: "La juventud de 'MasterChef' eran 30 años antes. Entonces, claro, de 22 años casi estoy más cerca del Junior. Es que a los Juniors les sacaba 10 años, y a mí Francis Lorenzo me saca 40".

A pesar del conflicto, la influencer saca una lectura positiva de la experiencia, aunque no esconde que el formato la superó: "Fue una presión que te cagas. Pasé de grabarme con un móvil a que haya 40 cámaras que estén microfonadas todo el día. Y claro, tú no tienes ningún tipo de control sobre el contenido".