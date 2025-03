Kiko Hernández desvela la verdadera razón por la que no estará con sus compañeros en su salto a TVE: «De un día para otro te echan»

'La familia de la tele' será el nuevo magacín vespertino de La 1 a partir de abril. El formato recuperará la esencia del universo 'Sálvame' pero bajo el sello de lo público, con la promesa de combinar entretenimiento, actualidad y servicio al espectador.

El programa estará producido por La Osa —la nueva identidad de La Fábrica de la Tele— y contará con un tridente de presentadores compuesto por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand y la colaboración especial de Belén Esteban. Junto a ellos, una larga lista de colaboradores rescatados del pasado: Lydia Lozano, Nuria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera y Chelo García-Cortés, entre otros.

Prácticamente todos los rostros de 'Ni que fuéramos shhh' se sumarán a esta nueva aventura a la televisión pública, pero el que no lo hará, al menos de momento, será Kiko Hernández. El colaborador no formará parte del desembarco en TVE y ha sido él mismo el que ha desvelado el motivo.

«Son mis compañeros y claro que me hará ilusión estar en 'La familia de la tele', pero también me gustaría estar en 'Tentáculos'...», aseguró Kiko Hernández haciendo referencia al nuevo programa que conduce Carlota Corredera en TEN.

«No sé si me vendría a vivir a Madrid para afrontar los dos proyectos. Si me llegan a decir hace tres años que me iba a vivir a Melilla y que me iba a casar… era impensable», confesó sin mojarse sobre cómo pueda avanzar esta nueva aventura. «Yo no te puedo decir sí o no porque la vida me está dando hostias de realidad. De un día para otro te echan de tu puesto de trabajo y eres la última mierda».

«Al día siguiente vuelves con una energía y un reconocimiento de la gente que flipas, te caes, te levantas y lo importante es seguir y luchar. Y esto es lo que yo les voy a enseñar a mis hijas toda mi vida. Que hay que luchar y que cuando estás en el suelo te vuelves a levantar», terminó añadiendo Kiko Hernández, que por lo de pronto permanecerá en TEN durante la etapa inicial de 'Tentáculos'.