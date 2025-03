La reacción de Ana Rosa Quintana al enterarse del salto de su hijo a la televisión: «Me he enterado cuando ya estaba...»

La familia Quintana sigue creciendo en televisión y es que para sorpresa de la propia Ana Rosa, su hijo ha fichado por Mediaset. El joven es abogado penalista, pero ahora ha dado el salto a la presentación con 'Mis días en la cárcel', un nuevo pódcast de Mitele. Junto a Juan Manuel Medina, se encargará de entrevistar a personajes populares que han pasado por la experiencia de estar en prisión.

Fue la propia Ana Rosa la que confesó que desconocía este nuevo proyecto de su hijo. «A mí no me preguntéis por qué no sé absolutamente nada», comentó en su programa. «Me he enterado cuando ya estaba el programa hecho», aseguró dejando claro que no le dio tiempo a darle ningún consejo.

A pesar de que desconocía esta nueva faceta de su hijo, la presentadora ha asegurado que tiene pensando ver este nuevo estreno de Mitele. «Me parece interesantísimo», confesó.

El hijo de Ana Rosa Quintana (izquierda) da el salto a la televisión / Mitele

«Debe ser durísimo perder tu identidad, tu libertad... Sin poder comunicarte, sin poder ver a tu familia cuando quieras», reflexionó la presentadora sobre lo que se podrá ver en este pódcast.