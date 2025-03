Un exguionista de 'El Hormiguero' desmonta el programa y desvela la censura a la que le sometían: «Te quitan todo»

No es la primera vez que 'El Hormiguero' se sitúa en el foco de la polémica por acusaciones, de extrabajadores o invitados, relacionadas con censura y aunque parecía que la cosa se había calmado tras el enfrentamiento que se vivió con el programa de Broncano, un exguionista del espacio de Pablo Motos le ha vuelto a poner en el punto de mira.

Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero' durante nueve años, ha participado en el pódcast 'Rockanrollas' en el que ha destapado la censura a la que se ven sometidos los trabajadores del espacio de las hormigas. «Tú das el guion de tu monólogo y te dicen que no puedes decirlo porque aparece una marca o un nombre de alguien que es posible invitado de 'El Hormiguero'».

«Te dicen 'este famoso tampoco porque es amigo mío, aquí dices palabrotas, este es un poco sexista, este racista...' Te quitan todo y te dicen 'lo demás sí', y es que lo demás no tiene gracia. Una vez le decía a Pablo Motos de coña 'tú dime que escriba lo que no es gracioso y te lo paso porque lo gracioso me lo has quitado», desveló entre risas.

Además, destapó una situación en la que casi deja sin un patrocinador al programa. «Hubo un fallo de coordinación porque yo hice un monólogo en el que se hacía un chiste sobre esta marca y me lo aprobaron. Ese mismo día, el que revisó el guion por última vez lo tachó y escribió que, en vez de decir la marca, dijera algo genérico, pero no me lo dijeron a mí».

«Como ya me lo habían aprobado... Nunca me había pasado esto. Hasta que te lo aprueban sí que te cambian cosas, pero como ya estaba aprobado, pues estaba tan feliz. Yo ni me lo leí porque me lo sabía de memoria y se lio una gorda», confesó.