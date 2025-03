Carlota Corredera habla como nunca sobre su despido y desvela, por fin, el nombre del responsable: «Habrá que preguntarle a él»

Carlota Corredera está de vuelta. Después de varios años de su despido de Telecinco, la gallega regresa a la televisión como presentadora y lo hará como sustituta de 'Ni que fuéramos shhh' en TEN. El programa de María Patiño y compañía se despide de la cadena que les vio renacer para dar paso al nuevo proyecto de la de Vigo.

'Tentáculos' arrancará este miércoles 26 a partir de las 18: 30 horas. El programa se dividirá en dos grandes bloques temáticos que abordarán contenidos de actualidad y entretenimiento.

Con motivo de este esperado estreno, la periodista ha concedido una entrevista al portal 'Informalia' en la que se ha sincerado sobre sus problemas de salud mental tras la separación de su marido, su verdadera relación con sus excompañeros de 'Sálvame' y ha destapado la verdad de su marcha de Mediaset.

«¿Te echaron de Mediaset porque alguien pidió tu cabeza?», le preguntaron. «Eso se lo tienes que preguntar a las personas que decidieron que yo no continuase en la cadena», explicó.

«Paolo Vasile era el consejero delegado de Mediaset y, evidentemente, si yo dejo de presentar en Mediaset será una decisión de Paolo y habrá que preguntar a Paolo, porque yo no tengo la respuesta», aseguró dando, por primera vez, un nombre del que podría ser uno de los responsables de su despido.

«Me voy a quedar aquí. A mí se me comunicó que no continuaba y no continué, pero no voy a desvelar las interioridades de lo que viví en aquella época», zanjó sin querer entrar en más detalles.