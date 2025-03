La reacción de Terelu Campos al verse por primera vez en el espejo tras abandonar 'Supervivientes': «Es para llorar»

No ha podido ser. A pesar de que su mente estaba fuerte como ella misma ha asegurado, su cuerpo ha dicho basta y, tras activar el protocolo de abandono el pasado jueves, Terelu Campos ponía fin a su aventura en 'Supervivientes' ese domingo. Lo hacía sometiéndose al primer 'puente de las emociones' de la edición y sincerándose como nunca lo había hecho sobre el suicidio de su padre, José María Borrego, cuando la colaboradora tenía solo 18 años. "He aprendido a quererlo, después de muchos años que he ido a su tumba a decirle que no le perdonaba, han tenido que pasar 25 años para perdonarlo, pero no puedo olvidar todo" confesaba sin poder contener las lágrimas en sus últimos momentos en Los Cayos Cochinos.

Pero antes de poner rumbo a España para regresar a casa y retomar su vida, la hija de María Teresa Campos ha cumplido con dos de los 'rituales' por los que pasan todos los concursantes expulsados -y también aquellos que abandonan-: el primero, y uno de los más icónicos del reality, enfrentarse por primera vez a un espejo para ver cómo ha cambiado su cuerpo en estos 18 días sin ingerir apenas alimentos.

"Tengo un poco de color y picaduras por todos los lados" ha comentado, destacando además que los pantalones, que antes le iban apretados, ahora le van flojos. "Bueno, el culo ni verlo porque entonces ya es para llorar. Este pellejo es para llorar. Pues nada, un nuevo look, que nunca está de más. Ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi" ha bromeado mirando impactada su nueva silueta en bañador.

También se ha sorprendido al ver su pelo, y sin dejar de tocárselo ha asegurado que "parezco una loca". "Soy una cerda... me he lavado el pelo una vez en 17 días" ha reconocido mitad avergonzada mitad maravillada al ver una versión salvaje de sí misma que nunca hubiese imaginado.

Después de valorar su cambio físico, Terelu ha disfrutado de su primera comida, un banquete con diferentes alimentos tanto dulces como salados, en el que se ha emocionado al poder disfrutar de un vaso de leche con cacao y un plato de churros. "Ostras esto es cacao y leche fría. Esto es gloria bendita, yo hubiera podido vivir aquí con un colacao al día. Si lo tuviese que compartir con alguien, creo que sería con Anita y Ángela, todos se han portado bien conmigo, pero Ángela muy bien" ha expresado.

"Cuando llegue a Madrid voy a sentarme en la mesa de mi cocina con un periódico y voy a brindar por mí, porque he sido capaz de venir y porque en el fondo agradezco a quien me preguntó si sería capaz de ir a 'Supervivientes'. Yo no quiero ser un lastre para nadie, no quiero serlo, brindo por mí misma" ha confesado emocionada en sus últimos minutos en Honduras.