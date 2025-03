La Inteligencia Artificial pone contra las cuerdas a Abel Caballero en 'Espejo Público': «Su afán de protagonismo...»

Abel Caballero ha estado esta mañana en 'Espejo Público' tras haberse conocido en las últimas horas que podría haber habido una «manipulación» en las puntuaciones de los estadios del Mundial 2030 que provocaron un cambio en los puestos situando en segunda instancia a Balaídos por debajo de Anoeta, como ha avanzado el diario EL MUNDO.

Según ha publicado el mencionado medio, un excel elaborado durante la evaluación de los estadios candidatos, recogía 11 escogidos. Cerraba la lista el complejo vigués, con un total de 10,2004 puntos, por encima de Anoeta, con 10,1226. Sin embargo, el equipo evaluador de la Real Federación Española de Fútbol modificó 48 horas después ese documento, otorgando a los donostiarras mayor puntuación que a Balaídos: 10,6026. Vigo pasaba a ocupar la posición número 12 del listado, y, por lo tanto, a verse excluida de las sedes mundialistas.

«El comité técnico evaluador, presidido por Fernando Sanz hizo una valoración en la que Vigo estaba. Y en dos días, ese baremo que aparece en EL MUNDO, se cambia y aparece Vigo en último lugar. Alguien nos tiene que explicar quién tomó esa decisión, por qué la tomó, en qué sitio, dónde fueron las reuniones... todo, todo», aseguró el alcalde de Vigo durante su intervención en el programa de Antena 3.

Pero además de pedir explicaciones al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, Abel Caballero se sometió a una nueva sección que estrenaba el programa de Susanna Griso en la que los invitados se someten a preguntas incómodas elaboradas por la Inteligencia Artificial.

«Muchos le reconocen su capacidad comunicativa, pero también le critican por convertir la alcaldía de Vigo en un espectáculo personalista. ¿Cree que su afán de protagonismo ha afectado a la gestión real del municipio?», preguntó la Inteligencia Artificial.

Una cuestión que no le hizo demasiada gracia al alcalde de Vigo y que se apresuró a responder. «La inteligencia Artificial no está mostrando mucha inteligencia porque si yo tengo el apoyo del 65% del electorado de la ciudad, es que el electorado valora lo que hago y es la ciudad la que lo tiene que juzgar y no la Inteligencia Artificial», aseguró.

«Yo soy muy mediático, pero se habla de Vigo cuando estoy en los medios y yo quiero que mi ciudad sea conocida», añadió antes de confirmar que tiene pensado presentarse a las próximas elecciones y «superar los resultados anteriores».