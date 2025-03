Paula Vázquez anuncia una final de infarto en 'Bake Off' y un nuevo proyecto en el horizonte

Los Premios Dial volvieron a poner en Tenerife el epicentro de la música en español con su 29ª edición, que pasó de Divinity a TEN con Leire Martínez de presentadora tras su salida de La Oreja de Van Gogh. Carlos Rivera, Chenoa, Antonio Orozco, Edurne o Pablo López fueron algunos de los premiados de la noche.

Pero antes del concierto que suponen estos premios, por la alfombra roja pasaron no solo los premiados sino también algunos invitados de la talla de Melody, Blas Cantó o Paula Vázquez, con la que pudo hablar YOTELE.

La presentadora Paula Vázquez nos contó qué nos espera en la recta final de 'Bake Off: Famosos al horno', cómo vivió el Benidorm Fest 2025 y qué proyectos le esperan de cara al futuro.

-El lunes termina 'Bake Off' su segunda temporada en TVE, ¿qué sorpresas nos esperan para la final?

-Los cuatro semifinalistas han llegado a la final, que esto ha sido muy emocionante vivirlo, pero para la final van a venir todos los demás concursantes. Reencuentros con Isabel Gemio, Tárrega, Benita...hay momentos muy emotivos y hay momentos en los que algún finalista pierde los nervios por completo. Así que hasta el último minuto, las cosas parece que van por un sitio y de repente dan un giro y vuelven a dar otro giro que no te esperas...Yo a aquellos que lo estáis siguiendo os invito a que veáis la gran final porque, de verdad, es de infarto.

-Hablando de giros, el que nadie esperaba fue el de la semifinal cuando los cuatro concursantes consiguieron pasar a la final. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Sabías algo?

-No lo sabía. Los jueces toman la decisión de manera unánime, pero sobretodo privada y cuando nos lo dijeron a mí me pareció muy acertado porque se lo merecían. En concreto ese día lo hicieron muy bien los cuatro. Fíjate que yo no estoy probando postres porque el año anterior engordé casi cinco kilos (ríe), pero este año en la final y en la semifinal los probé y tengo que decir que el nivel está muy alto.

-Este año te hemos visto en el Benidorm Fest ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Estás dispuesta a repetir?

-Hombre, ¡cómo no! Me sentí respaldada, me sentí querida, acompañada en un entorno muy seguro. Ese Palacio de los Deportes lleno de eurofans que lo seguían y se lo sabían todo mejor que nosotras...Fue fabuloso y es lo que nosotras conseguimos transmitir también.

-Más allá del Benidorm Fest, 'Bake Off'...¿podremos verte en algún nuevo proyecto?

-De momento no se pude decir.

-O sea que te vamos a seguir viendo

-Ojalá que sí (ríe).