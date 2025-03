Paola Olmedo, irreconocible tras su operación maxilofacial: los parecidos razonables más sorprendentes con otras famosas

Paola Olmedo ha reaparecido después de una complicada operación maxilofacial en la que han intervenido tres cirujanos. La ex nuera de Carmen Borrego ha concedido una exclusiva a la revista Lecturas en las que ha mostrado su impactante cambio físico tras su intervención, tras la cual se muestra completamente irreconocible. "mi madre no le reconoció, ni yo me reconozco", asegura a la revista.

La publicación de esta portada ha generado multitud de comentarios en las redes sociales y, a pesar de que tan solo hace un mes de la operación y que por tanto todavía está muy inflamada, muchos ya le han sacado parecidos con otras famosas. "Yo en la parte de arriba de la cara la veo un poco como a Sara Carbonero", comentó Luis Pliego, director del semanario en 'El programa de Ana Rosa'.

Otros tertulianos apuntaron al parecido más que razonable con la periodista Carme Chaparro y el espacio matinal de Telecinco hizo un video específico apuntando a un parecido un tanto rocambolesco: con la propia Carmen Borrego cuando era joven. Según otros testimonios, la nueva Paola Olmedo también se da un aire a Mariló Montero y a Elena Furiase.