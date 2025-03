'Supervivientes' sorprende con el fichaje de Carmen Alcayde: así fue su salto del helicóptero

Con más de una semana de convivencia a sus espaldas, los concursantes de 'Supervivientes' le dan la bienvenida a una nueva compañera que sabe muy bien lo que son los realities. Tras algunas especulaciones sobre la identidad de este nuevo concursante, Carmen Alcayde se tiraba del helicóptero para sumarse al concurso junto al resto de sus compañeros.

"Cómo me lo voy a pensar si me lo dijeron de un día para otro. Cambiar el frío de Madrid por este paraíso, estoy encantada" reconocía Carmen tras la bienvenida de Sandra Barneda desde plató. En cuanto a la actitud con la que llegaba a la convivencia, Carmen explicaba: "De momento estoy emocionada, lo siento mucho por Beatriz Rico, pero tengo unas ganas de todo... he tenido tiempo para pensar, le tenía miedo a las alturas, lo último que haría en mi vida era tirarme de un helicóptero, pero vengo con ganas de todo, vengo de este palo, no sé lo que me va a durar".

Ya en el helicóptero, Carmen no perdía la oportunidad de dedicar su salto a los valencianos y sobre todo a los voluntarios que han ayudado a los más afectados tras la Dana. "Como valenciana me encantó el salto de Borja, lo suscribo y añado a los voluntarios que se pringaron de barro y nos sacaron adelante, sin vosotros no lo habríamos conseguido" reconocía Carmen antes de lanzarse al agua. "A mi familia, a mi padre, a mis sobrinos, mi chico... gracias por estar en mi vida, te quiero. A mis hijos, lo hago por vosotros, mamá va a intentar sobrevivir, pero vosotros sacad buenas notas y estudiar" añadía Carmen.