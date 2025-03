Belén Esteban habla de la infidelidad de su marido Miguel: «No hay relación»

Los mensajes íntimos que se han filtrado entre Joaquín Sánchez y Claudia Bavel se han convertido en uno de los temas del momento, y no hay programa de televisión en el que no se haya hablado de este delicado asunto que ha puesto en el disparadero al exjugador del Betis y su matrimonio con Susana Saborido.

Y según Belén Esteban, la actriz de 'Only Fans' no habría sido la única con la que el exfutbolista habría podido ser desleal a su mujer, ya que como ha revelado este miércoles en 'Ni que fuéramos Shhhh' habría otra chica con la que habría tenido un desliz hace tres años, pero que no habría salido a la luz pública porque el andaluz habría movido sus hilos con los altos cargos de una cadena de televisión.

Una información que ha caído como una bomba y que ha desatado numerosos mensajes contra la ex de Jesulín de Ubrique, a la que sus 'haters' le han aconsejado que en lugar de hablar de Joaquín recordase cuando su marido, Miguel Marcos, le fue infiel.

Echando la vista atrás, y aunque ahora son la viva imagen del amor y la estabilidad, Belén vivió uno de los peores momentos de su vida cuando, mientras se encontraba concursando en 'GH VIP 3' -reality que ganó en 2015- el conductor de ambulancias tuvo un affaire con otra mujer. Una deslealtad que él mismo le confesó y que provocó que la colaboradora rompiese su relación de un año. "Le quiero, pero la vida nos ha puesto esto. Si tiene que ser será, si no pues nada. Se ha portado como un señor. No hay relación, no sé lo que pasará dentro de seis meses" explicaba entonces.

Poco después, sin embargo, 'la Patrona' decidía apostar por Miguel y la pareja se reconciliaba, demostrando que en ocasiones las segundas oportunidades sí que salen bien.

Una infidelidad que ha recordado este miércoles, mandando un mensaje muy enfadada en directo a los que le han dicho que hablase de la infidelidad de su marido y no de Joaquín: "A los que estáis escribiendo que mi marido se fue con otra mujer, os lo voy a aclarar. Primero, éramos novios. Lo segundo, le perdoné porque me dio la gana. Lo tercero, lo mejor que hice fue perdonarle", ha estallado tajante.