Así fue el tenso reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes': «Es un mentiroso y un falso»

Por fin ha sucedido, José Carlos Montoya y Anita vuelven a verse las caras en la isla de 'Supervivientes' después de su polémico final en 'La isla de las tentaciones'. Tras las fuertes lluvias que evitaron este encuentro el pasado domingo, la ex pareja se volvía a ver las caras y como era de esperar... saltaban las chispas entre ellos. "Ahora mismo es todo muy reciente, nunca has sido clara conmigo, lo suyo es hacer lo que se siente, la persona que hace eso, no se puede arrepentir" le echaba en cara Montoya a la que fue su pareja.

Enfrascados en una fuerte discusión de nuevo en la que Manuel volvía a ser el protagonista, Anita le dejaba muy claro a Montoya: "La patada se la he dado yo a él, ojalá el día de mañana venga y te diga que en el reencuentro mintió, es un mentiroso y un falso". A pesar de lo sucedido entre ellos, la recién estrenada concursante insistía: "Yo de la persona que he estado enamorada es de ti, Manuel me ha podio gustar en la isla, pero nada más".

Ante esta confesión por parte de Anita, Montoya sentenciaba: "Hay que ver que no cambias, pero ni aquí ni en Pekín, pero cómo puedes ser tan cínica, lo ha visto el mundo entero". En medio de la discusión, Anita se rompía sin poder contener las lágrimas y era entonces cuando Montoya mostraba su lado más empático con la que fuera su pareja: "Yo te quiero mucho como persona, pero te has encargado de reventarme el corazón y sé que lo sabes. Sabes el daño que me has hecho, la respuesta era muy fácil, revivir todo otra vez".

Tras este primer encontronazo, Manuel se unía a la convivencia de Playa Misterio echando aún más leña al fuego en la discusión y dejando a sus nuevos compañeros muy sorprendidos con su visita. En los primeros minutos de convivencia, Manuel y Montoya se enfrentaban de nuevo en un acalorado intercambio de reproches que acababa con Jorge Javier pidiendo respeto y silencio para poder seguir con el programa.