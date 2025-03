Marta Larralde: «O de cantar non é o meu inda que non o fago tan mal»

«A coral» é unha das últimas series de A Galega protagonizada por Carlos Blanco, Eva Iglesias, Marcos Pereiro, María Pérez de Fillas de Cassandra ou Marta Larralde. Esta última dá vida a María José Rivas, Sesé, unha rapaza que coida das súas cabras e que intenta equilibrar un grupo de aspirantes a coristas un tanto dispersos.

A serie pode verse a través da web da canle autonómica onde están disponibles doce dos trece capítulos. O final, segundo adianta Marta Larralde, estará disponible dentro de dúas semanas cunha sorpresa con maiúsculas que inda non pode desvelar.

«A coral» destaca por ser un proxecto no que cada capítulo dura uns 15 minutos. Inda que se pode ver na web, tamén se foron ofrecendo na canle principal de A Galega nas últimas semanas.

Nela, sitúanos nun pobo de menos de 2.000 habitantes no que o concelleiro de Cultura busca crear unha coral dentro das actividades de lecer para a poboación. De inmediato, pensa nun amigo seu, Manuel (Carlos Blanco) que vén de ser botado do seu traballo de director do coro dun colexio pola súa peculiar forma de ser.

«A miña personaxe é unha rapaza da vila que estivo en Madrid e que decidiu volver. O seu pai traballaba no banco a onde o destinaron. Como ela non coñecía moita xente, ela recibiu clases de canto de Manuel. Ela queda un pouco enganchada desa amizade que viviu con el e a gora vive o reencontro. Nun inicio, parece que hai algo de atracción entre eles pero non... Tamén hai unha diferenza de idade... Xa veremos o que pasa no final», sinala a actriz viguesa Marta Larralde.

Inda que Sesé lle bota en cara a Manuel o seu comportamento co alumnado da coral acusándoo de prepotente, cando chegado o momento ela debe poñerse no lugar del, atópase coa realidade. «Desde fóra sempre se ven as cousas de forma fácil pero cando che toca poñerte no papel de ter unha autoridade sobre o resto, que neste caso son un desastre, pois non sabes como reaccionar. Eu creo que Sesé se dá conta e trata de mellorar a súa actitude», indica Larralde.

A serie presenta tamén a problemática da saúde mental co xeito de canalizar a enerxía do director. «Acontece cando temos cousas que non demos limpado, cando tes traumas que non tratas e sae a ira por onde non ten que saír. Precisas mellor coñecemento dunha mesmo para que esas cousas non sucedan», engade.

Respecto á súa preparación para cantar, lembra que «cando me chamaron para o personaxe deixei claro que non canto a pesar de que tomei clases de canto ao longo da miña carreira. Aprendín a traballar coa miña voz para non facerme dano na gorxa pero o de cantar non é o meu inda que non o fago tan mal». De feito, a súa intervención na serie sorprende de forma positiva neste senso.

Recoñece Larralde que «o máximo reto» que tivo en «A coral» foi o galego. «Tiña moitas ganas de traballar en galego, apetecíame moito. Tiña moita ilusión. É un reto porque non adoito falar en galego. Foi un traballo dobre pero gústame moito o galego», opina a intérprete.

Ao vermos os capítulos intuímos que a gravación debeu servir ao elenco para facer piña. «Si, a verdade. Eu non coñecía a ninguén. Eu era fan de María de Fillas de Cassandra e viña de traballar con Carlos Blanco en ‘Rondallas’ de Sánchez Arévalo. Dende o primeiro día de ensaio, fixemos un bo grupo. Vivimos en Mesía, ao lado de Ordes. Ao acabar de rodar, eu ía facer deporte durante hora e media e algún día levei a Jesús Suárez –enxeñeiro e músico invidente que tamén actúa–; tamén me encantou a soprano Teresa Novoa. Oxalá haxa segunda tempada para reencontrarnos. Botámonos moitos risos e metimos moitas coñas».

Por último, Larralde fala do seu novo proxecto, a produción dun espectáculo de monólogo que presentará en Madrid coa confianza de distribuílo por Galicia.