«Está en manos de mis abogados»: el sentenciador aviso de Ana Peleteiro en su visita a 'El Hormiguero'

La semana comenzó en 'El Hormiguero' con la visita de Ana Peleteiro. La gallega acudió al programa de Pablo Motos tras haber conquistado por segunda vez la medalla de oro en un Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta, al imponerse en triple salto en la ciudad holandesa de Apeldoorn con un mejor salto de 14,37 metros.

Un campeonato que fue complicado para ella por el momento ven el que se encontraba. De hecho, aseguró que no se veía para ganar. «Lo dije al salir en zona mixta. He tenido unos días duros, me he llevado una decepción personal bastante grande», comenzó explicando.

«Además he recibido mensajes, manipulaciones... No puedo hablar mucho de eso porque está en manos de mis abogados y es un tema legal. Me llegué a plantear si lo que me estaba pasando era porque no había hecho las cosas bien, o si era el karma de alguna forma. Ha sido un año de muchos cambios y he tenido que leer muchos comentarios duros, muy heavys. No los leo, pero al final me gusta interactuar con mis seguidores. Así que al final alguno acabas leyendo. No está mal no solo leer cosas positivas, pero escribe mucha gente», aseguró sin entrar en muchos detalles.

«A final llega un punto de vulnerabilidad que todos lo seres humanos tenemos y te llegas a replantear muchas cosas. Hay inseguridades, pero eso me ha hecho trabajar más fuerte. Los malos momentos me hacen fuerte. Estoy en la mejor forma que he tenido nunca», sentenció.

El cambio de entrenador

En su entrevista también habló del cambio de entrenador con el que sorprendió a todos a finales de 2024. La gallega convocó una rueda de prensa para anunciar que después de dos años con Iván Pedroso, ponía fin a su relación profesional con él para ponerse en manos de su marido Benjamin Compaoré.

«La decisión se fue tomando poco a poco, pero yo soy una persona muy fiel. Yo tenía un proyecto con Iván y quería acabarlo», confesó Ana. «A mí me sabía mal el tener que decirle a Iván: 'oye necesito otra cosa porque si no me voy a harta del atletismo. Me estoy replanteando tener una segunda maternidad para irme a Galicia y ponerte una excusa», confesó que le dijo. Una decisión que su exentrenador se tomó muy bien y que marcó un nuevo camino en el proyecto de Ana.

Ahora se ha puesto en manos de su marido con el que asegura tener muy claros sus límites. Cuando entran en la pista se convierten en entrenador y atleta y dejan de lado su matrimonio y, por los resultados de este fin de semana, parece que les está yendo muy bien.