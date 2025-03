Luitingo anuncia medidas legales tras salir a la luz sus audios criticando a Jessica Bueno: su comunicado

Tres semanas después de su ruptura con Luitingo, Jessica Bueno visitaba el pasado viernes el plató de '¡De Viernes!' para hablar por primera vez sobre el fin de su historia de amor y sincerarse sobre el complicado momento que está viviendo.

Y, para su sorpresa, le ponían unos demoledores audios del cantante sevillano criticándola a ella y a sus hijos, a los que reaccionaba completamente abatida y sin poder contener las lágrimas: "Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos" se preguntaba sin poder parar de llorar. "No es justo. Se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto" sentenciaba dolida.

Una filtración de una conversación privada con su madre cuyo contenido no ha trascendido, y a la que ya ha reaccionado Luitingo, que dando un golpe sobre la mesa ha emitido un comunicado redactado por sus abogados en el que, además de pedir perdón públicamente a Jessica -aunque asegura no recordar haber dicho nada malo ni sobre ella ni sobre sus tres niños-, deja claro que no va a conceder ninguna entrevista hablando sobre su ruptura con la modelo, y anuncia que va a emprender medidas legales contra todos aquellos que hayan vulnerado su derecho al honor y a la intimidad.

Un texto que el propio cantante de 'Chico perfecto' ha compartido en su cuenta de Instagram y que reproducimos a continuación:

"En relación a la entrevista a Jessica Bueno en '¡De Viernes!' Telecinco del pasado viernes 7 de marzo en la que se le facilitó una grabación en la que supuestamente hablaba Luitingo con unos familiares, en nombre de D. José Luis Romero Magro, Luitingo, efectuamos las siguientes ACLARACIONES:

1. Luitingo pide disculpas a Jessica Bueno y a sus hijos si él en algún momento ha expresado alguna opinión que haya podido molestarles, si bien no recuerda haber dicho ninguna palabra que pudiese ser considerada ofensiva.

2. En todo caso, esa conversación en la que supuestamente haya podido participar Luitingo, habría tenido lugar en el ámbito privado y con personas muy cercanas.

3. Luitingo informa que desde la fecha de la ruptura con Jessica ha recibido muchísimas ofertas para participar en entrevistas en los medios bien dotadas económicamente y las ha rechazado y las seguirá rechazando en todos los casos.

4. Desde la emisión el pasado viernes de la referida entrevista en ¡De Viernes! muchos medios y personas han proferido expresiones en contra de Luitingo que atentan a su buen nombre, extralimitándose en el uso del derecho a la información y opinión, por lo que

5. Este bufete va a ejercitar las acciones civiles y/o penales que en derecho nos corresponden en nombre de Luitingo ante las manifestaciones y publicaciones que atenten a su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el plano personal y profesional, así como a las que pudiesen constituir presuntos delitos de injurias y calumnias, descubrimiento y revelación de secretos u otros tipos penales, contra todos los responsables (Profesionales, familiares) y al objeto de amparar sus derechos fundamentales.