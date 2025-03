Así ha sido el salto del helicóptero de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

Es el fichaje estrella de esta edición de 'Supervivientes 2025' y su aparición en pantalla no se ha hecho esperar. Luciendo un bañador de 'Michael Kors' de color rosa y sin miedo a aparecer sin apenas maquillaje, Terelu Campos ha comenzado su aventura en Honduras.

"Llevamos 10 minutos de gala y todavía estas allí", le decía Jorge Javier Vázquez nada más saludarla, a lo que ella le respondía: "Fíjate y te puedo sorprender". "De momento no eres concursante oficial de 'Supervivientes'. Entre otras cosas porque si te presentaras ganarías" añadía el presentador.

Minutos más tarde, Jorge le indicaba que tenía que dirigirse hasta el helipuerto y, al llegar allí, conectaban en directo para escuchar la decisión de Terelu: "Me voy a subir al helicóptero".

Una vez subida en el helicóptero, la colaboradora de televisión desvelaba que ha decidido aventurarse en el programa porque "en los últimos años la vida me ha puesto a prueba sin decidirlo yo y esta vez quería ser yo quien me pusiera a prueba".

Sin esperárselo, Jorge Javier le advertía de cuál era su misión antes de que supiéramos si se tiraba o no al agua como todos sus compañeros: "Este año ha vivido fantasmas del pasado, este año vas a ser fantasma del futuro, vamos a darte la posibilidad de ser concursante de pleno derecho si superas los 21 días que estuvo tu hermana Carmen Borrego".

Tras estas palabras, el presentador le comunicaba que "hasta entonces no serás concursante y sintiéndolo muchísimo no puedes saltar del helicóptero"... pero contra todo pronóstico, Terelu le respondía: "Eso lo decidiré yo, no tú".

Acto seguido la hija de María Teresa Campos se desabrochaba el cinturón, se levantaba y se tiraba al agua recibiendo la ayuda en ella de tres profesionales debido a sus limitaciones.