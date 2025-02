Noche de tensión en ‘Maestros de la costura Celebrity’: un concursante dice adiós tras un error fatal

Maestros de la costura Celebrity vivió este jueves una nueva expulsión en su taller: María Esteve se convirtió en la cuarta concursante en abandonar el programa tras no lograr convencer al jurado con su última confección. La actriz, que la semana anterior no pudo participar por enfermedad, regresó al taller, pero su desempeño en las pruebas no estuvo a la altura de lo esperado. "Estoy contenta, he tenido una participación irregular, he empezado a tirar hoy y estoy feliz de haber llegado hasta aquí", declaró al despedirse.

En la primera prueba de la noche, los concursantes trabajaron en parejas para versionar la chaqueta ‘Perfecto’, un diseño icónico de motero, pero utilizando tejidos de tapicería. La chaqueta de María y Pilar no convenció al jurado, situándolas entre las peores, mientras que Óscar y Carmen fueron los mejores de la prueba.

En la prueba de exteriores, los concursantes viajaron hasta la Catedral de Oviedo, donde los equipos, liderados por Mónica Cruz y Edu Soto, debían reproducir diseños de la colección de Celia B. La falta de organización de Edu y los errores en la confección hicieron que su equipo fuera el perdedor, enviando a sus integrantes directamente a la prueba de eliminación.

Para la última prueba, los aspirantes tuvieron que diseñar y confeccionar un conjunto de lencería femenina con un tocado o sombrero a juego. Mientras que Laura Sánchez, Edu Soto y Casanova presentaron propuestas más acertadas, María Esteve no consiguió que sus prendas encajaran correctamente debido a la falta de elasticidad del tejido elegido.