Manel Fuentes: "Me hace más feliz estar con concursantes que entrevistando a gente famosa"

Antena 3 sigue apostando por nuevos formatos con los que entretener al espectador, y entre las próximas apuestas se encuentra '¡Salta!'. Este nuevo concurso llega mañana sábado, 1 de marzo, a partir de las 22:00h, y no solo va a poner a prueba a los concursantes que pasen por el programa, sino también a los telespectadores desde sus casas. Con motivo de este estreno, YOTELE ha podido charlar con Manel Fuentes, presentador del formato, para que nos hable de esta nueva experiencia profesional y que nos cuente algún secretillo de la próxima edición de 'Tu cara me suena'.

-¿Cómo les explicarías a los espectadores qué es '¡Salta!'?

-Yo les explicaría que es un concurso de conocimientos generales, de emoción y de estrategia con una escenografía que es la leche, es un puente de 40 metros que lo tienen construido en Ámsterdam y es donde hemos tenido que ir a rodar. Desde el minuto 1 tienes que estar muy pendiente porque en el minuto 1 se decide algo muy importante que es la posición del controller, que es quien va a marcar la estrategia del puente, quien va a decidir en qué orden van a jugar el resto de los concursantes que optaban a esa posición de controller en función de si los ve más fuertes o más flojos. Si él no se atreve a avanzar los 10 niveles que le llevarían a la posibilidad de premio.

En un primer momento hay que dudar entre dos afirmaciones, luego entre tres, luego entre cuatro y si llegas al nivel final puedes optar a los premios. Cada nivel tiene un nivel de discusión que hace que desde casa se juegue muy bien y que nosotros hayamos conseguido ese milagro donde hay una gran participación por parte de todos. Si están en la afirmación correcta saltan y avanzan, pero si no se caen al vacío.

-Cuando vemos este tipo de concursos donde hay caídas y tal, lo que la gente se pregunta es: ¿qué hay debajo y si habéis contratado un buen seguro médico para los concursantes?

-(Risas) Seguro tienen todos. Abajo hay aire, hay mucha distancia y al final de todo hay unos bloques brutales de porexpan y tal, como de espuma, donde caen y se hunden, que no los ves. Tienen que entrar los técnicos a buscarlos dentro de todos esos bultos de espuma.

-¿Y qué tiene de diferente '¡Salta!' respecto a otros concursos que podemos ver en tele?

-Yo creo que sobre todo que no son preguntas de un mismo tema en cada nivel, sino que son afirmaciones. Con lo cual, la afirmación, si no es exacta, te puede llevar a dudar y como son temas muy distintos, el razonamiento sobre si te quedas en uno o en otro hace que prácticamente en cada nivel haya mucha discusión. Y eso, más un casting heterogéneo, porque si tú ves un concursante de 'Pasapalabra', se parece mucho a otro concursante de 'Pasapalabra'. Tienen que tener el mismo nivel de perfección lingüística para conocer todos esos términos para no fallar en el rosco o en otras fases del concurso.

Aquí hay gente que viene por pura emoción, hay gente que tiene mucho conocimiento y no hay una clave exacta de cuál es la fórmula que le va a permitir llegar hasta el final. Porque en función del tipo de afirmaciones que se encuentre, puede avanzar más o menos, donde la intuición, sí te puedo decir después de toda la serie, es mucho más importante de lo que la gente se puede creer. Con lo cual, hay muchísima gente, que ha pasado y a lo mejor no le ha ido bien, que ya quiere volver a concursar. Eso no te está limitando ni como espectador ni como posible concursante para ver el programa, sino al contrario.

-Claro, porque respecto a eso que decías, al final en otros concursos es verdad que hay alguna forma de prepararse, pero aquí, habláis de todo: desde hipotecas, actores españoles, gastronomía, concursos de belleza. ¿Hay alguna forma de prepararse para concursar en '¡Salta!'?

-Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que no. Creo que tú tienes que saber un poquito de todo, pero no vas a decir 'no, me van a buscar por aquí, voy a mirarme en ríos de Europa'. No, no, es que no sabes lo que realmente te va a suceder y hay cosas que a lo mejor para ti son muy fáciles, pero para alguien que es doctor en ciencias, en ese terreno no lo domina. Insisto, el sentido común y la intuición pueden ayudar mucho.

-¿Y cuál es el premio máximo que puede ganar un concursante?

-50.000 euros. De hecho, la mecánica es, si llegas al nivel 10, te ponemos unas cuantas afirmaciones, en caso de dar con una correcta te quedarías con un premio bastante menor. Si te vuelves a arriesgar, puedes perder ese premio pero ganar un premio bastante importante, y si te vuelves a arriesgar, podrías llegar a conseguir los 50.000 euros. Pero a partir de ahí, yo creo que si consigues llegar hasta el final hay unas posibilidades bastante altas de conseguir premio.

-Vais emitir la noche de los sábados, que es una noche que hasta hace un tiempo era de cine o de formatos un poco menores, pero ahora Antena 3 ha apostado por concursos. ¿Qué le dirías a la gente para que se quede esa noche de sábado en casa?

-Bueno, creo que nosotros pensamos en ellos, en los que se tienen que quedar un sábado por la noche en casa porque están con los nietos y los han dejado de canguros, porque están con los niños pequeños y no pueden salir, porque ese sábado, como han salido el viernes, han decidido descansar. O sea, que gente como mis hijos me hablen también del concurso y dicen, yo lo quiero ver, que tiene este rollo que me mola, o gente más mayor, que a lo mejor sí que nos ha seguido más con 'Atrapa un millón', están pendientes. Creo que es un espacio que Antena 3 dedica al público que se quede ahí, que creo que es un público que puede ser, en cierto modo, bastante familiar, que tiene algunas similitudes con el público de viernes que tenemos en 'Tu cara me suena'. Y que la apuesta sea también para los sábados de entretenimiento, yo, a nivel personal y profesional, te digo que estoy muy feliz.

-Más allá de '¡Salta!', ¿hay algún formato que te apetezca hacer? ¿Algún formato concreto? ¿Volver a hacer entrevistas? ¿Algo que hayas pensado en este tiempo?

-Estoy muy feliz con el entretenimiento. Yo creo que algo muy bonito de acompañar es la emoción de la gente que ha estado en sus casas intentando venir a concursar y han tenido esa opción y sabes que ese dinero les puede cambiar en algo la vida a mejor. Poder estar cerca de esa pura emoción de la calle, al final, es lo que a mí más feliz me hace. Más que, a lo mejor, entrevistar a más gente famosa. Eso ya lo hice.

-Ya se han anunciado a todo el reparto de la nueva temporada de 'Tu cara me suena'. ¿Cómo esperas esta nueva tanda?

-Movida, la espero movida porque ya de momento ha habido mucho ruido en redes, opinando sobre unos, sobre los otros. Creo que, como siempre, es un casting heterogéneo, que todo el mundo va a tener sus momentos y que cuanto más generosos sean los concursantes y más se entreguen al formato, más van a conectar con la gente en casa. Nosotros estamos ahí para ayudarles, pero evidentemente hemos disfrutado mucho de la selección final que ha hecho Antena3 para que se vean con nosotros.

-¿Ya habéis empezado grabaciones de la nueva temporada?

-Te cuento un secretillo que teóricamente no te podría contar, pero empezamos la semana que viene.

-Te iba a preguntar qué concursante crees que nos va a sorprender más, pero si aún no lo habéis empezado...

-Eso no te lo puedo decir, pero por experiencia sí te puedo decir que cada uno termina encontrando su noche, su momento para brillar y tal. Con lo cual, creo que al final, si no vas bien, pero te das cuenta que tus compañeros sí y tal, te pones las pilas porque a nadie le gusta que le pongan los cuatro.

-Chenoa, una de tus compañeras en 'Tu cara me suena', se va a hacer cargo de 'The Floor' en La 1, un formato que presentaste tú la temporada pasada en Antena 3. ¿Le has dado algún consejo?

-Le he dicho que lo va a hacer fenomenal. Me ha mandado todos los besos del mundo y yo a ella. Y estoy muy contento de que al final uno de los formatos con los que yo he tenido contacto siga ahí y siga con ella. Le deseo toda la suerte del mundo.