Este mítico colaborador de 'Ni que fuéramos' reaparece para hablar de su cáncer: «Me noté como hinchado»

Hacía siete meses que César Escaleto no aparecía por 'Ni que fuéramos'. Uno de los rostros más queridos del programa desapareció del programa de un día para otro generando un gran desconcierto entre los espectadores. Nada se supo de él durante este tiempo hasta el programa de ayer.

El colaborador del programa se sentó con María Patiño para conceder su entrevista más personal en la que desveló que le había ocurrido durante esos meses de ausencia en 'Ni que fuéramos'.

«Lo que ha pasado ha sido mucho más simple y llano que le pasa a mucha gente que tiene seis letras que es cáncer, del cual hoy puedo decir que de momento estoy recuperado, lo cual está guay», desveló completamente emocionado.

«Yo estaba un día en la ducha y de repente en un testículo me noté como hinchado y no le di nada de importancia porque no soy nada hipocondriaco. Estábamos además con la vorágine de que estábamos aquí con el trabajo. Pero a los X días me lo volvía notar y como iba a más pensé que tenía que mirármelo, pero no pensaba que fuera a ser cáncer, en ningún momento se me pasó por la cabeza», contó.

«Me hago la ecografía y al día siguiente de la fashion en directo me llega el informe y dije ya lo veré. En una publi vi el informe y mi vista se fue a algo que ponía detectada una masa sospechosa de malignidad», desveló sobre cómo se enteró de lo que estaba pasando.

«Me quedé con eso y ya vi que buena pinta no tenía. Luego tuve que entrar en directo, yo estaba sin saber lo que estaba diciendo y cuando acabó el programa le dije a Isa que me llevara a urgencias porque necesitaba que alguien me leyera el informe y la persona que me atendió me dijo que efectivamente eso que me han visto puede ser algo maligno.»

«Me operaron, analizaron el tumor y una vez analizado me dijeron que era un cáncer con muy buen pronóstico. Cada caso es particular y en el mío me dijeron que tenía que darme sesiones de quimio. Ha ido muy bien, porque estaba muy localizado», concluyó animando a todos los hombre que se hagan revisiones.