Telecinco rompe con la tradición: prepara una nueva edición de 'Supervivientes' en septiembre, con esta peculiaridad

Telecinco ha decidido renovar su estrategia con 'Supervivientes All Stars', que tendrá una segunda edición en otoño de 2025, tal y como ha desvelado El Confi TV. Tras el éxito del primer 'All Stars' emitido en verano de 2024, la cadena apostará por una nueva edición del formato en septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada televisiva. Aunque no se ha confirmado oficialmente el equipo de presentadores, previsiblemente Jorge Javier Vázquez estará al frente desde plató y Laura Madrueño se encargará de la cobertura en Honduras.

El anuncio llega pocos días antes del estreno de 'Supervivientes 2025', programado para el jueves 6 de marzo a las 22:00 horas. Esta nueva edición de 'All Stars' marcará un cambio significativo en la historia del programa, ya que la última vez que Telecinco emitió 'Supervivientes' fuera de primavera o verano fue en 2001, con la segunda edición del reality.

La decisión de reubicar el reality en otoño ha generado consecuencias en la parrilla de Telecinco. Aunque habitualmente se ha apostado por un reality de convivencia del estilo de 'Gran hermano' o similares, este año podremos ver, bien entrado octubre o noviembre a los concursantes bañándose en las aguas caribeñas.

Con este movimiento, Telecinco reafirma su apuesta por 'Supervivientes' como uno de sus formatos estrella, ampliando su presencia más allá de la temporada habitual, tratando así de reforzar sus audiencias, que no se encuentran en su mejor momento.