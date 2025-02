Salen a la luz los inquietantes mensajes enviados desde el móvil de María Teresa Campos: «Un beso desde el infinito»

Luis Pliego, el director de la revista 'Lecturas', dejó de piedra a los colaboradores de 'Tardear' al desvelar los inquietantes mensajes que ha estado recibiendo en su teléfono móvil desde el número de María Teresa Campos.

El colaborador no había borrado todavía el contacto de su agenda, y se quedó de piedra al recibir un SMS procedente de su número de teléfono que había sido dado de baja tras su fallecimiento y en la actualidad no pertenece a nadie.

«Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor», rezaba el primer mensaje. Intrigado, el director de 'Lecturas' preguntó quién era la persona detrás de los mensajes. «Un beso desde el infinito», le respondieron.

«Me ha sobrecogido que se dirigiera a mí como se dirigía ella», explicó. Un mal trago por el que también pasó Carmen Borrego al enterarse de lo ocurrido. «Si mi madre estuviera aquí, podría haberlo enviado. Ella sí lo hubiese escrito», confesó la colaboradora.

El mensaje fue enviado vía SMS, sin un historial previo de conversación, ya que el director de la revista y la presentadora solían comunicarse por WhatsApp.

«Me ha dado un vuelco al corazón. Se me ha puesto la piel de gallina, pero tengo claro que alguien lo está haciendo con un método. Me parece de muy mal gusto y la persona que lo haga no debe dormir tranquilo», aseguró Carmen Borrego.