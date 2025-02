Lucas, de 'Andy y Lucas', desvela la drástica decisión que ha tomado con respecto a su nariz

La nariz de Lucas, de 'Andy y Lucas', se convirtió en uno de los temas más controvertidos de los últimos meses. El cantante sorprendió a sus seguidores con el nuevo aspecto de su cara y, aunque en un principio negó haberse sometido a alguna operación estética, terminó confirmando que su nuevo aspecto era el resultado de una mala práctica.

En su visita a ''El Hormiguero', el cantante confesó entre lágrimas que se había sometido a una rinoplastia que no había dado los resultados esperados al no cumplir con los cuidados posteriores que le habían exigido.

«Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner...», desveló en el programa de Pablo Motos.

A pesar de su confesión, su nariz sigue siendo el foco de todas las miradas en sus apariciones públicas y por ello, Lucas decidió intervenir en 'Y ahora Sonsoles' para confesar la drástica decisión que ha tomado con respecto a su aspecto. «En el mes de abril no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme».

Según ha contado viajará hasta la ciudad de Barcelona, donde se encuentra uno de los grandes especialistas en este tipo de operaciones para tener «la nariz más bonita de España». «Me voy a poner una máscara por la calle y nadie conseguirá una foto mía», aseguró.