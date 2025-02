Elena Tablada destapa el motivo de su «no» a 'Supervivientes 2025'

En el punto de mira por los insistentes rumores que apuntan a que se convertirá en uno de los fichajes estrella de la nueva edición de 'Supervivientes' sumándose a una lista oficial en la que ya figuran Pelayo Díaz, Makoke y Álvaro Muñoz Escassi, Elena Tablada ha reaparecido en la fiesta que ha dado el pistolezado de salida a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y, rotunda, ha dejado claro que no la veremos tirarse del helicóptero en Honduras y ha explicado el motivo por el que ha dicho "no" al reality más extremo de la pequeña pantalla.

"Casi me lo creo, ¿eh? Casi me lo creo, pero no. No. Confirmadísimo que no. Es algo que no me llama la atención. Y bueno, al final, tengo prioridades, mis hijas son mi prioridad, quiero estar con ellas y luego, claro, mis abuelos bajarían del cielo y me dirían, 'pero mira, el trabajo que hicimos para que tú no pasaras trabajo y ahora te vas a ir a pasar trabajo por gusto, no'" ha asegurado entre risas, dejando claro que para "realidad ya tengo suficiente con la mía, que ya esa supera a la ficción".

Hace unos días que la hija que tiene en común con David Bisbal, Ella, cumplió 15 años, y como nos ha contado la diseñadora lo celebraron "haciendo un viaje humanitario a Cuba, ha sido lo más gratificante que he tenido, y la verdad es que es superlinda, tiene una sensibilidad... Estoy súper orgullosa y los dos papás que tiene hemos hecho un gran trabajo con ella".

A pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que Tablada ha reconocido que le gustaría enterrar el hacha de guerra con Javier Ungría -con el que mantiene una guerra mediática desde su separación en verano de 2022- ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a su exmarido cuando le hemos preguntado por su decisión de no mostrar la cara de su hija Camilla (4) en redes sociales. "Ella es muy linda, pero bueno, si él está contento haciendo lo mismo que David, pues hay que complacerle" ha afirmado, dejando entrever que el empresario quiere copiar al cantante.

"Yo estoy en otra honda ahora mismo, yo estoy en una onda súper tranquila, y mi energía positiva tengo que centrarla en cosas que realmente me hagan feliz y me aporten, no puedo seguir hablando del pasado continuamente" ha confesado cuando le hemos preguntado por su relación con el padre de su pequeña, asegurando que ha pasado página y no quiere ni siquiera hablar sobre él.