El romántico reencuentro entre Marieta y Suso que acabó en petición de matrimonio: «¿Quieres casarte conmigo?»

Con motivo del 'día de los enamorados', San Valentín -que se celebra este 14 de febrero- la casa de 'GH Dúo' ha vivido este jueves una gala de lo más especial marcada por el reencuentro de los concursantes con sus seres queridos.

María 'La Jerezana', que finalmente se convirtió en la expulsada de la noche y tuvo que decir adiós a José María Almoguera, recibió la visita de su madre; el hijo de Carmen Borrego la de su íntima amiga y defensora Rocío; Miguel Frigenti la de su pareja, Nua... y, como sus fans esperaban ansiosos, Suso subió a Guadalix de la Sierra para sorprender a Marieta y darle un importante chute de energía en la recta final del reality.

"Es que le echo mucho de menos, es nuestro primer 'San Valentín', quiero estar con él toda mi vida" confesaba la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' muy nerviosa antes de abrazar por fin a su novio después de mes y medio separados.

Un romántico reencuentro en el que ha habido lágrimas de emoción, abrazos, besos y palabras de ánimo de Suso a Marieta. "Te estás saliendo, no hay nada que me haya molestado de ti. Toda la familia estamos juntos" ha afirmado orgulloso.

También ha llegado a la casa con dos regalos muy especiales para su chica, un precioso ramo de flores rojas, y una carta de amor, "la primera que he escrito en mi vida", ha confesado, leyéndole algún fragmento: "Te quiero mucho, más de lo que podía creer. Estoy orgulloso de la gente que tengo a mi lado, no puedes ser mejor persona. Te echo mucho de menos. Quiero estar toda la vida juntos, solo tengo que decirte que a todo sí, mi amor".

Una declaración de amor a la que Marieta ha reaccionado en directo, revelando que lo que le gustaría escuchar de boca de Suso es "cuándo me va a pedir matrimonio". "Yo tengo claro que me quiero casar con ella, no tengo dudas de nuestro futuro. Gracias a 'GH DÚO' mucho más, pero justo hoy habían cerrado todas las joyerías" respondía el colaborador de tv entre risas.

Aprovechando el momento y que las emociones estaban a flor de piel, Carlos Sobera no ha dudado en comentarle a Marieta por qué no era ella quién le pedía matrimonio a su novio. "Te prometo que llevo toda la semana pensándolo, pero como es tan vergonzoso a lo mejor no me contesta" ha comentado, antes de desarmar a Suso con la pregunta más importante de su vida: "¿Tú te quieres casar conmigo?". "¿Tú lo dudas? Que sí me quiero casar contigo" ha respondido sin titubear Suso antes de fundirse en un beso de película con su amor.