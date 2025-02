Suenan campanas de boda en 'Gran Hermano': esta conocida concursante anuncia su compromiso tras un año de relación

Después de varios fracasos amorosos, el amor parece haber llamado a la puerta de Marta López. La colaboradora parece haber encontrado a su media y está a punto de dar un importante paso en su relación.

Tal y como ella misma ha desvelado en sus redes sociales, «nos vamos de boda». En un bonito post, la colaboradora ha revelado que su novio Alejandro Huerta le ha pedido matrimonio.

«Llevo casi un año viviendo en una interminable luna de miel, después de vivir un proceso personal duro y largo he podido soltar todo lo que me impedía ser libre y feliz para amar sin miedos, sin frenos, sin límites, con el placer de amar bonito y es que eso me lo ha enseñado él, por fin sé qué es qué te cuiden incondicionalmente y por encima de todo, por fin sé lo que es llorar de amor cada día, en este punto de mi vida donde ya no tengo miedo, ni culpa, donde estoy libre y preparada para darle mi mejor versión, y sé que esa manera de amarnos, de llenarme el alma, de morirme con él y por él, por mil razones, mil sentimientos, mil sensaciones sé que sí, que eres el hombre que quiero que me acompañes hasta el final de mis días», asegura.

«Gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada del mundo por tenerte a mi lado, jamás imaginé que podía existir alguien como tú, que me erizas la piel solo con mirarme, eres tú. Hasta que la muerte nos separe. Te amo Ale».

Marta López ha encontrado al amor de su vida en Alejandro Huerta, un fisioterapeuta que trabajó para el rey Juan Carlos I.

En su paso por 'Tardear', la colaboradora ha desvelado algunos detalles de su compromiso. «Estamos dudando entre dos fechas», confesó antes de desvelar cómo fue la romántica pedida.

«Estábamos en Huelva, en El Rompido, que tengo yo allí un apartamento. Me estaba dando un masaje allí en la puesta de sol, todo idílico, todo precioso. Por eso digo que iba medio desnuda, él es fisioterapeuta y me estaba dando un masaje. De repente cuando acaba, veo que se pone de rodillas y le digo: ‘¿Qué haces?’. Y bueno, lo demás no voy a contarlo, pero fue muy emotivo. Lloramos como magdalenas...», desveló. «Fue de corazón, con sentimiento, con lágrimas, con sonrisas… Fue muy bonito.»