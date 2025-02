Belén Esteban desvela el problema de salud que padece desde hace meses: «Todos los días...»

Sobrepasada por la presión mediática que está sufriendo desde que su hija Alma ingresó en el hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 9 de enero, con varias cámaras pendientes de cada uno de sus movimientos en todo momento, Anabel Pantoja ha estallado. Muy enfadada al ver prensa cuando iba a una revisión rutinaria al ambulatorio con su pequeña, la influencer no dudaba en grabar a los reporteros con su teléfono móvil y 'denunciar' a través de sus redes sociales que se están "traspasando todos los límites". "Ya no puedo más" ha reconocido harta.

Un gesto que Belén Esteban, una de las mejores amigas de la sobrina de Isabel Pantoja, no ha dudado en criticar en su programa, 'Ni que fuéramos Shhhh'. A pesar de no encontrarse en el plató por acudir al médico por un problema de salud que padece desde hace un tiempo, 'la patrona' ha entrado en directo para dar un toque de atención a su 'gordi'.

"He visto las imágenes de Anabel grabando a los fotógrafos. A ver, yo también lo he vivido y es cierto que llega un momento que te puedes cansar. Pero viéndolo de otra manera, yo creo que no lo debería de haber hecho" ha asegurado rotunda. "Luego te das cuenta cuando pasan las cosas porque a mí también me ha sucedido. A ver yo cuando estaban en la puerta de mi casa muchas veces no he tenido buenas palabras, de las cuales me he arrepentido siempre", ha confesado, reconociendo que en alguna ocasión ella también se ha equivocado con la prensa.

El incómodo problema de salud que padece

Demostrando una vez más su naturalidad y 'remando a favor de obra' por su programa, Belén no solo ha criticado abiertamente la postura de Anabel ante las cámaras, sino que ha acudido en directo a la consulta de un dermatólogo para encontrar una solución a los picores y a la descamación que sufre en el cuero cabelludo, cree que por el estrés, desde hace 8 o 9 meses. Y, que además, le habría provocado alguna calva, motivo por el que decidió quitarse las extensiones de su melena.

Por suerte, su problema capilar tiene solución, aunque la doctora le ha recomendado paciencia y constancia a la hora de aplicarse el tratamiento -dos lociones, una crema y un champú en seco- que tendrá que aplicarse en las próximas semanas. "Tiene que ser durante dos meses todos los días. Es un poco pesado pero se cura" ha afirmado aliviada.