Una periodista de 'Tardear' destapa lo que David Rodríguez dice de la madre de Anabel a sus espaldas

Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen el centro de todas las miradas. La investigación por presuntos malos tratos su bebé Alma está lejos de cerrarse. De hecho, la nueva magistrada designada para llevar el caso ha estipulado un tiempo máximo de 6 meses para cerrar la fase de instrucción, por lo que previsiblemente se alargará hasta el próximo julio. Una vez recabadas todas las pruebas y elaborado el informe, la jueza decidirá si se abre juicio oral contra la sobrina de Isabel Pantoja y su novio o si, por el contrario, se archiva la causa al no apreciar indicios de delito.

A pesar de que la pareja intenta continuar con su vida y volver a la normalidad, la persecución de la prensa, los rumores de crisis y los supuestos problemas familiares no se lo están poniendo nada fácil.

Hace unos días, Marisa Martín Blázquez en 'TardeAR', añadía más leña al asunto asegurando que habría tensión entre el novio de Anabel y la madre de la influencer. «Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta porque se ha enterado de que en la declaración que hace David en los juzgados la nombra y a ella no le sienta bien aunque en la declaración de David no hubo intención de dejar mal a Merchi. También se hace referencia a Anabel sin ninguna mala intención y eso tampoco gusta nada a Merchi».

Unas informaciones que tanto Belén Esteban como Leticia Requejo han querido desmentir.

La periodista de 'Tardear' ha asegurado que las informaciones sobre un posible distanciamiento no serían ciertas. «A mí me descartan por completo que la relación de Merchi y David esté mal.»

«Una de las cosas que David habla en estos días con su entorno es que agradece la figura de Merchi durante este mes porque ha sido clave, tanto para la niña como para la pareja, para que hayan tenido momentos de cierto respiro mientras esta señora ha podido ejercer como abuela», ha confesado.