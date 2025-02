Maria 'la jerezana' se queda sin su gran apoyo en 'GH DÚO': el expulsado de la semana

Con la casa de 'Gran Hermano Dúo' completamente dividida en dos bandos muy marcados, Dani ha sido el último expulsado de la convivencia por la audiencia en favor de Romina que lograba regresar junto a sus compañeros para continuar con el concurso. "Un poco triste, pero estoy orgulloso de lo que he hecho, volver aquí es un regalo" reconocía Dani ante las preguntas de Carlos Sobera.

Consciente de que podía ser el expulsado desde el primer día de la nominación, Dani aseguraba que entiende las reglas del juego y no se lo toma como algo personal: "Yo percibía desde el principio que mucho apoyo no tenía, a raíz de la nominación del jueves pasado entiendo que se han juntado bandos muy fuertes y han ido a por mí, no pasa nada, esto es un juego y sé perder también".

Tras haber forjado una amistad muy especial con María de la que no se ha separado en todo el concurso, Dani aprovechaba la ocasión para destacar la fortaleza de su compañera viéndola como una posible ganadora. "Meri es vitamina, puede que vayan a por ella pero puede con todos, esto no lo gano yo, pero lo gana Meri, ya lo verás. Tiene a Joselillo que la cuida como el que más. Espero que no le pase factura, pero ella es fuerte, yo le doy consejos de que saque toda su garra, sé que va a poder con todo" confesaba Dani minutos antes de abandonar el concurso definitivamente.