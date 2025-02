El duro testimonio de Mercedes Milá sobre la depresión crónica que padece: «Como un puñal»

Mercedes Milá fue la última invitada del programa '59 segundos' con el fin de hablar sobre la actualidad y término abriéndose en canal para hablar de la depresión crónica que padece desde hace años y que arrastra a día de hoy.

«El primer mazazo fue un desamor terrible, muy duro, que no se lo deseo a nadie», comienza explicando. «La segunda me pilló metida en harina con 'Gran Hermano', se supone que por dormir poco me dijeron», confesó haciendo referencia a su etapa como presentadora del reality.

«Como la tengas una tercera vez ya es crónica, y ahí estoy yo», terminó diciendo. «El día que me dijeron que yo tenía una enfermedad crónica y que podía aparecer y desaparecer en muchos momentos... es como un puñal, como que te aprietan y dices 'ya está aquí está'».

«Tomo pastillas, pero a veces no me hacen efecto, hoy no me han hecho efecto y he estado llorando como una idiota durante horas», confesó la delicada situación que atravesó antes de su participación en el programa. «Solo te digo que de lo hinchados que tenía los ojos de llorar me he tenido que poner hielo.»