Vanessa se borra en el último minuto de la lista de repescados de 'GH DÚO' por culpa de Javi

Aunque Vanessa formaba parte de los concursantes seleccionados para la repesca de 'Gran Hermano Dúo', la gallega se caía de la ecuación en los últimos minutos antes de subir a la casa de Guadalix dejando a sus compañeros, Álex Ghita y Manuel Cortés, solos ante la votación. Una vez más Vanessa y Javi se convertían en los protagonistas de la noche después de que la concursante expresara sus celos infundados por la relación de su pareja con su amiga Daniela.

"No quiero participar en la repesca, croe que no es el momento de ser yo, me voy a rayar demasiado. Pido perdón si le molesta a alguien, pero primero, tengo que aclararme yo principalmente que soy la que tengo mis conflictos interiores. Tengo que luchar contra cosas que no son" reconocía Vanessa ante la pegunta de Ion Aramendi cuando le ofrecía de nuevo la oportunidad de regresar a la casa.

Reconociendo que tiene un problema personal con los celos que nada tiene que ver con su pareja, Vanessa insistía en que lo está pasando muy mal: "Es algo que me pertenece a mí, lo he pasado mal, no se lo he dicho a nadie una persona con un problema de celos no los controla, yo me he venido abajo, me ha podido, no ha sido fácil".

A pesar de las muchas críticas que recibía por parte de los colaboradores del programa, Vanessa repetía una vez más que no se siente con fuerza para volver a vivir la experiencia de la convivencia una vez más: "Yo hoy me sentí superada y desbordada, no se trata de espectáculo, es sentimiento a flor de piel. El mayor sueño de mi vida es estar aquí con vosotros".