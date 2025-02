José María Almoguera se plantea abandonar 'GH DÚO': «Que me saquen de aquí»

La casa de Guadalix está que arde. Los enfrentamientos entre los concursantes son una constante diaria y los ánimos están cada vez más caldeados. La división de los participantes es más que evidente y la repesca no ha caído demasiado bien en algunos de ellos.

A los conflictos se suma también la falta de comida y la última prueba semana que tiene a los concursantes con los nervios a flor de piel. En concreto a José María Almoguera que se tiene que encargar de cocinar para los 'huéspedes', que son algunos de sus compañeros.

El hijo de Carmen Borrego ha llegado a su límite tras las órdenes de Romina y las críticas de Miguel Frigenti a sus platos. Su hartazgo ha sido tal que incluso llegó a pedir la nominación para salir de la casa. «Si esto no cambia, os pido a vosotros, que sois mi equipo, que me votéis para que me largue porque estoy hasta los cojones. A mí no me compensa», dijo.

«Si esto sigue como hoy, voy a pedir que me saquen de aquí», aseguró visiblemente afectado y planteándose pedir que lo echen de la casa de Guadalix.