Ion Aramendi se va de la lengua y desvela una pista sobre el estreno de 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' ya ha comenzado a calentar motores. Uno de los realities más exitosos de Telecinco ya se encuentra cerrando el casting final que determinará quienes serán los concursantes que este año se enfrenten a la aventura.

Los fans del reality esperan con ganas el estreno de uno de lo formatos más exitosos de la cadena y puede que su estreno esté más cerca de lo que muchos piensan según las últimas declaraciones de Ion Aramendi.

En la gala de los 'Gen Z' el presentador se mostró muy entusiasmado con los dos proyectos que tiene entre manos. Por un lado, 'Reacción en cadena', sobre el que dice estar «muy feliz»; admitiendo también la lucha por «intentar remontar el dato de audiencia» que ha caído en picado tras la salida de los Mozos de Arousa.

«Con 'GH' muy bien, estamos encantados, está saliendo una edición muy chula y estamos felices. Es verdad que es una edición más cortita, así que estamos sacándole chispa», confesó dando una pequeña pista sobre lo que puede ocurrir con 'Supervivientes'.

El año pasado la edición de 'GH DÚO' duró dos meses, poniendo fin a comienzos y tras las declaraciones de Ion Aramendi se puede interpretar que este año ocurrirá lo mismo por lo que 'Supervivientes 2025', arrancaría a mediados de marzo aproximadamente y no en abril.

En cuanto a su participación en el programa, el presentador ha dado a entender que no estará en esta edición. «No puedo decir nada. Yo encantado porque el reality es un formato que me encanta. Ojalá, pero de momento no. Creo que no, no lo sé».

El año pasado fue Sandra Barneda la encargada de sustituirle, pero por lo de pronto no se sabe qué ocurrirá en esta edición. Lo que sí está confirmado es que Carlos Sobera y Jorge Javier Vázquez serán los encargados de conducir las galas desde España y Laura Madrueño, la presentadora que se trasladará hasta Honduras para acompañar a los concursantes durante sus meses de concurso.