Una invitada no se contiene y se abalanza sobre el sobrino de Ana Rosa en pleno directo de 'TardeAR': «Que me pida perdón»

En la tarde de ayer 'Tardear' estrenó su nueva era sin Ana Rosa Quintana. La presentadora ha regresado a las mañanas cediendo su lugar a Veronica Dulanto y Frank Blanco que han contado con un nuevo elenco de colaboradores.

Ágatha Ruiz de la Prada y Paca La Piraña se estrenaron en la mesa de debate del programa, pero ella no fueron la única sorpresa de la tarde. El programa también contó con la presencia de Marlène Mourreau que hizo una curiosa actuación en la que todo fue mal. Falló el vestuario, la realización y la coreografía.

Una vez que terminó su show, la artista quiso aclarar lo sucedido. «No me dio tiempo a venir preparada. Quiero que 'Tardear' me pida perdón por la chapuza que hice», aseguró, además de quejarse de las críticas que le hizo el sobrino de Ana Rosa por su actuación de la semana pasada.

«Marlène, por favor, acepta mis disculpas. Con esto no se sabe qué flor lleva a otra flor», le dijo Kiko Quintana entrando en plató con un ramo de rosas. «También te digo, yo te quiero pedir perdón, pero te quiero decir algo. No bailas nada, Paca La Piraña y Kike el Rodaballo lo hubiesen hecho muchísimo mejor».

Las palabras del sobrino de Ana Rosa no gustaron nada a la invitada que, harta, golpeba a Kiko con el ramo de flores. «¡Pues toma tus flores! Llévate las flores. Yo no quiero flores. Me vas a decir que no puedo bailar, es mi vida. Nadie me va a cortar. Nadie me va a decir que no puedo bailar más!».

«Pues lo tienes que demostrar» le respondió él. «¿Quieres callarle la boca?», le animaba Verónica Dulanto. Una propuesta que la artista aceptó realizando una nueva actuación interpretando 'Let's Get Loud' de Jennifer López, en playback y acompañada de dos bailarines.