El gesto que Melody va a incluir en su actuación en Eurovisión en honor a 'La Revuelta': «Señores, que es serio»

Melody ha sido la ganadora del 'Benidorm Fest' y por ello, la encargada de representar a España en 'Eurovisión 2025' con 'Esa diva', una canción que aboga por el empoderamiento y la seguridad de cualquier persona por convertirse en quien quiera ser.

Tras su victoria, la artista ha visitado diferentes programas de TVE para hablar de su actuación para el gran evento musical del año. Por la noche se dejó ver por 'La Revuelta' donde protagonizó una entrevista llena de humor y una promesa a Broncano.

«Para mí es un sueño total representar a mi país porque me siento superorgullosa... ¡Y lo vamos a petar!», aseguró en el programa de Broncano antes de hacerle entrega al presentador del sombrero del ganador del Benidorm Fest.

«Te hago entrega, por tu talento, del sombrero del Benidorm Fest», anunció. «¿Pero por qué has venido a humillarme tanto?», le dijo Broncano tratando, sin éxito, de ponerse el sombrero.

Pero el mejor momento de la entrevista llegó cuando el presentador le pidió a Melody que añadiera un gesto en honor al programa después de que ella desvelara que la coreografía todavía no está cerrada. «Podríais añadirnos un gesto para el programa. Tenemos un tubo... quizás un gesto como de meter algo por un tubo. Como que envías tu corazón por el tubo», sugirió, aunque su idea no terminó de convencer a la cantante. «Señores, que es serio. He ganado y voy a representar a mi país», respondió entre risas.

«Que hagas así con el bombo. Como tocar el bombo», le sugirió Grisón. «Ya está. Ya lo tenemos», dijo Broncano a lo que ella respondió con un contundente: «hecho».