Filtran en redes un vídeo de Ana Rosa Quintana de fiesta como nunca antes se había visto: «No le va a hacer ni puñetera gracia»

Ana Rosa Quintana se ha convertido en la protagonista de la actualidad en las últimas semanas tras la decisión de Telecinco de devolverla a las mañanas. Ayer regresó 'El programa de Ana Rosa' después de un año, una noticia que ha recibido con mucho entusiasmo. Tanto como el que muestra en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales.

Hace unos días empezó a correr por redes un vídeo de Ana Rosa en la fiesta de cumpleaños de Leticia Requejo y ayer 'Ni que fuéramos' recuperó la escena para compartirla con la audiencia. En ella se puede ver a la presentadora como nunca antes disfrutando y cantando rodeada de gente. En estas imágenes, se puede ver Ana Rosa Quintana en otro registro.

«Soy Ana Rosa, Ana Rosa. Soy la reina, la reina. Me voy a mi casa ya, porque estoy hasta los cojones», canturrea micrófono en mano.

«Me sorprenden las imágenes, no por nada, yo la he visto mucho peor de jolgorio, pero es verdad que tenían un control para que no grabáramos imágenes de ella desfasada dándolo todo. Estas imágenes no le habrán hecho ni puñetera gracia. A ella no le gusta verse así», comentó Marta Riesco en el programa tras ver las imágenes.